Chayanne y Ricky Martin no solo son dos de los galanes más codiciados de Latinoamérica, sino también gigantescos referentes de la música regional. Sin embargo, a pesar de la expectativa y el deseo de los fanáticos, estos dos colosos de la música latina nunca han compartido escenario ni estudio. ¿La razón? El propio intérprete de “Torero”, revela los motivos detrás de la ausencia de una colaboración tan esperada.

En medio de la promoción de su nuevo disco, “Bailemos otra vez”, Chayanne nos sumerge en una producción que contiene nueve canciones con un toque más moderno. Pero lo que llama la atención es que este álbum va sin colaboraciones, un hecho inusual en la actualidad donde las colaboraciones entre artistas reconocidos son moneda corriente.

La decisión de prescindir de colaboraciones ha levantado cejas y suscitado preguntas sobre por qué Chayanne, desde un punto de vista no solo creativo sino también comercial, ha optado por esta ruta. Especialmente teniendo en cuenta que una colaboración con Ricky Martin, su compatriota y otro ícono de la música latina, podría ser un bombazo en la industria.

Los géneros que más le gusta realizar a Chayanne son la balada y la bachata (Foto: Chayanne / Instagram)

¿POR QUÉ CHAYANNE Y RICKY MARTIN NUNCA HAN TRABAJADO JUNTOS?

La verdad se destapa en el último episodio del podcast de Molusco TV, donde Chayanne, el ícono de baladas nostálgicas como “Un siglo sin ti” y “Dejaría todo”, revela el jugoso secreto detrás de la ausencia de una colaboración musical con Ricky Martin.

Contrario a lo que podríamos imaginar, no hay rivalidades ni conflictos de estilos. La realidad, según Chayanne, es más simple de lo que pensamos. Resulta que nunca se consideró la posibilidad en el apogeo de sus carreras.

El astuto conductor del programa no dejó piedra sin remover y añadió que, en esa época dorada, las disqueras no promovían con entusiasmo las colaboraciones entre artistas.

“Son cosas que no se piensan, quizá no fueron los momentos, no era algo orgánico en ese momento”, confesó el cantante. ¡Pero eso no es todo!

Chayanne, en un acto de chismorreo amistoso, comparó la situación con el éxito actual de Luis Miguel y se preguntó por qué no se unieron en esa época.

“Hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tanto talento”, concluyó el artista, dejando a todos con la intriga de lo que podría haber sido una colaboración épica entre dos leyendas de la música latina. “No ha surgido. Pero tú sabes que él tiene una carrera maravillosa y el éxito que ha tenido. También ha tenido muchas colaboraciones. Cada quien maneja la carrera a su manera”.

¿CHAYANNE PLANEA HACER UNA COLABORACIÓN CON RICKY MARTIN EN EL FUTURO?

Aunque actualmente no figura en la lista de proyectos de Chayanne realizar una colaboración con Enrique Martin Morales, el cantante no descarta por completo la posibilidad.

¡Alerta de emoción! Ricky Martin, si estás escuchando, esta es tu señal. Es hora de hacer la llamada y crear una de las colaboraciones más icónicas de todos los tiempos. ¿Será que finalmente veremos a estas dos leyendas de la música latina unir fuerzas en el estudio? ¡El futuro musical está lleno de posibilidades!

¿CUÁLES HAN SIDO LAS COLABORACIONES DE CHAYANNE?

No obstante, no es que el intérprete no haya colaborado con otros artistas, solo que han sido ocasiones excepcionales. En la canción “¿Qué me has hecho?”, Chayanne unió fuerzas con el reguetonero Wisin, creando una fusión de estilos que dejó huella.

Además, en el pegajoso tema “Humanos a Marte”, compartió micrófono y ritmo con Yandel, demostrando su versatilidad al colaborar con talentosos colegas en el mundo musical. Estas colaboraciones, aunque esporádicas, han dejado una marca significativa en la carrera de Chayanne.