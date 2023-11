Aunque parecía que las rencillas entre Chiquis Rivera y Juan Rivera habían quedado atrás por el éxito musical “Abeja reina”, los problemas entre ambos volvieron y con más fuerza, ya que el hermano de Jenni Rivera amenazó con demandar a su sobrina, a quien le dio un plazo de dos semanas para corregir la información de autoría de dicho tema. ¿Qué le dijo exactamente a la cantante y qué respondió ella?

Como se recuerda, el productor musical dijo que trabajó junto a la artista en esta canción, pero que ella había decidido no mencionarlo, lo que provocó su indignación. Si bien, estaba molesto, conversó con la cantante, quien -según sus palabras- reconoció su error y prometió que lo enmendaría, relató en una entrevista al programa “De primera mano”, el 1 de julio de 2022. A pesar de lo acordado, esto nunca se dio y ahora él le dio un ultimátum.

Chiquis Rivera llega a la 65ª edición de los premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 5 de febrero de 2023 (Foto: Robyn Beck / AFP)

JUAN RIVERA AMENAZA CON DEMANDAR A SU SOBRINA CHIQUIS RIVERA

En una transmisión en vivo, la noche del 25 de noviembre de 2023, Juan Rivera se fue con todo contra Chiquis Rivera y le advirtió que alista una demanda si en caso, en un plazo de dos semanas, no le dice a su público de quién surgió la idea para “Abeja reina”. Cabe señalar que no sólo el tema lleva ese nombre, también el álbum y la gira de la cantante.

“No se le ha dado crédito a mi trabajo, no se le ha dado crédito a mis editoras. Creo que el compositor (…) no ha recibido ningún solo centavo (…). Sé que yo voy a ser el culpable, pero le pido por favor a mi sobrina es que le expliques a tu público cuál fue tu participación en este tema. Cuando me contestes, déjame saber por favor cómo podemos arreglar. Lo hago público para que luego la gente no diga que no intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible”, dice.

Si pasado el tiempo que dio, no obtiene una respuesta por parte de la primogénita de la Diva de la Banda, señalando que quieren llegar a un acuerdo entre ellos, irá por la vía legal. “Le pido a mi sobrina que sea honesta con su público, no tiene nada de malo ser honesto”, manifestó.

El productor musical se cansó de esperar a Chiquis Rivera por no mencionar su crédito en "Abeja reina" (Foto: Juan Rivera / Instagram)

Pero Juan Rivera fue más allá, pues aprovechó para lanzarle un dardo a su familiar, asegurando que ni bien ella vea su transmisión, lo más probable es que no lo tome a bien y se irá contra él.

“Sé que al rato va a ver este video y va a hacer un video con alguna indirecta sin mencionarnos para no hacernos el favor. [Seguro] por defender el trabajo de un compositor firmado por mi editora, voy a ser un mal tío, esperé un año y medio (…), tengo 18 meses buscando que esto se arregle de la mejor manera y simplemente no lo han querido arreglar; ya cuando lleguen a casos legales, voy a ser el malo. Por eso, antes de que se llegue al otro extremo, te pido corrijas”, expresó.

Tomando en cuenta el plazo de dos semanas que le dio Juan Rivera a su sobrina, este estaría venciendo el 9 de diciembre, fecha hasta la que esperará a Chiquis. Hasta ahora, ella no se ha referido al tema.