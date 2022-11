La salud de Chyno Miranda y toda la polémica relacionada siguen siendo temas muy delicados y de un gran interés de personas en América Latina, principalmente de sus fanáticos que extrañan su música y presentaciones. En los últimos años, el artista venezolano manejó su recuperación en privado por decisión de su familia, pero hace unas semanas este punto se ha tocado de manera muy seguida en medios de comunicación.

Todo ello se debe a que una orden judicial decretó que la persona encargada de tomar las decisiones en torno al artista sea su novia y ya no su madre, Alcira Pérez, y su prima Yarubay Zapata. Además, se ordenó el traspaso del cantante desde el centro de rehabilitación Tía Panchita hasta la clínica El Cedral debido a las malas condiciones en las que había sido atendido en el primer local mencionado, lo cual no ha caído muy bien a los familiares.

En este nuevo lugar en el que se encuentra, Chyno Miranda debe ser luchando por recuperarse de las secuelas que le dejó el COVID-19, especialmente la encefalitis y todo lo que tenga que ver con su cerebro. No obstante, también debe prestarle mucha atención a las adicciones que ha ido adoptando en este complicado proceso, si es que quiere lograr la plena mejoría, convirtiéndose en algo que ha generado cierta duda en la opinión pública.

Y es que, en las últimas semanas, se ha conversado mucho acerca de adicciones, pues las partes involucradas han utilizado esa palabra en numerosas oportunidades, pero no se ha especificado a qué se refieren con ello, razón por la que en esta nota daremos más detalles sobre este punto que ha causado mucha polémica en Venezuela y el mundo entero.

Chyno Miranda se encuentra en un proceso de recuperación tras las secuelas que le dejó la COVID-19 (Foto: Chyno Miranda / Instagram)

LAS ADICCIONES DE CHYNO MIRANDA

El duro proceso posterior a haber tenido coronavirus fue muy difícil para Chyno Miranda, ya que le trajo secuelas muy fuertes de las cuales no se recupera hasta el momento, así que cayó en depresión y ansiedad, motivo por el que los médicos especialistas le recetaron una serie de medicamentos para controlar esos problemas de ánimo y mentales.

Sin embargo, trascendió que a la larga ello se volvió contraproducente porque el venezolano se volvió dependiente de aquella medicina que controla su estado de ánimo, provocándole mayores problemas en esta complicada etapa de su vida.

Así mismo, su madre ha revelado que en lo poco que ha podido ver a su hijo en los últimos días, se percató de que está tomando café y ha vuelto a fumar y ponerse muy ansioso.

LA FAMILIA DE CHYNO MIRANDA

Desde que todo cambio en el panorama de Chyno Miranda debido a que su novia es la que administra todo lo relacionado con él, los familiares directos del artista se han manifestado molestos y preocupados por todo lo que se ha vivido.

Por ejemplo, la madre de Chyno aseguró que no recibió notificación sobre el traslado de su hijo y que, desde que llegó a El Cedral, no ha podido visitarlo con frecuencia porque no se lo permiten, lo cual le ha generado mucha preocupación. Además, comentó que no está recibiendo su medicina para la encefalitis.

Otra preocupación existente en la familia es el costo del tratamiento en El Cedral, pues la señora Alcira Pérez aseguró que no tiene para pagar los 35 mil dólares mensuales que cobraría dicho centro de salud en el que se encuentra hoy en día.