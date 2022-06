Los seguidores del icónico dúo “Chino y Nacho” se encuentran muy preocupados por la salud de uno de sus integrantes, Chyno Miranda. Por ello, varios artistas y amigos se han sumado en un concierto benéfico del cantante venezolano. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que su excompañero, Nacho, no asistirá.

La agrupación fue todo un éxito en su momento, luego de debutar como intérpretes de reguetón y música tropical. Gracias a canciones como “Niña Bonita”, “Me voy enamorando” y “Andas en mi cabeza”, lograron conseguir diversos premios internacionales como un “Grammy Latino”.

El concierto en cuestión se realizará el próximo 8 de junio en “La Scala” de Miami, con la intención de recaudar fondos para los interminables gastos que implica la recuperación de Jesús Miranda, nombre real del cantante.

El responsable de la organización es Jeff Cárdenas, productor y dueño de Noxo Studios, fue quien reveló la razón por la que Nacho, no estará entre los artistas participantes.

Jesús Alberto Miranda Pérez, conocido por su seudónimo Chyno Miranda o Chino, es un cantante venezolano (Foto: Chyno Miranda / Instagram)

¿POR QUÉ NACHO NO SERÁ PARTE DEL CONCIERTO?

Cuando se anunció que Miguel Ignacio Mendoza, nombre real del cantante, no iba a asistir al evento benéfico, los fanáticos inmediatamente expresaron su desacuerdo. Sin embargo, Cárdenas explicó que fue de los primeros artistas en comunicarse con él cuando empezó la planificación del concierto. A pesar de que tenía muchas ganas de ayudar a su amigo, tenía compromisos laborales que no le iban permitir estar en Estados Unidos para esa fecha.

“Yo me comuniqué con Nacho apenas surgió la idea y le dije lo que queríamos hacer y que creemos que sería bestial que él estuviera en el evento. Pero no me pudo confirmar porque ya tenía compromisos en República Dominicana. Sin embargo, estoy en constante comunicación con él”, dijo el productor.

CÓMO SE ESTÁ REALIZANDO EL EVENTO

Marco Pérez, mejor conocido como Marko Música, contó en su canal de YouTube que ninguno de los participantes va a cobrar por participar del concierto benéfico. Esto incluye a cantantes, músicos y organizadores.

Además, “La Scala”, el lugar donde será el evento, también está colaborando al ceder su espacio de forma gratuita.

Para brindar aún más transparencia, informó que el dinero recaudado de los boletos serán depositados en la cuenta personal de Chyno en los Estados Unidos y será manejado por la madre del artista.

LA RESPUESTA DE CHYNO

Al enterarse de la organización de este evento y cómo tantas personas estaban sumándose, Chyno Miranda no pudo evitar emocionarse y agradecer a todas las personas implicadas. En un principio, publicó un comunicado a través de sus redes sociales el 14 de mayo.

“La familia y el equipo de trabajo Chyno Miranda está muy agradecido por la iniciativa que han tomado un grupo de amigos para realizar un concierto en beneficio de la salud de Jesús Miranda, no somos nosotros los organizadores de este concierto pero queremos dejar claro que cuentan con nuestro apoyo y con la mejor voluntad para que tan bonita iniciativa se cumpla”, escribieron.

Unos días después, el intérprete de “Tú me quemas” consideró que era necesario un mensaje más personal, por que volvió a aparecer en un video después algún tiempo.

“Les mando un abrazo desde Caracas, Venezuela. ¡Los quiero mucho! Estoy acá, en plena recuperación y quiero decirle a todos mis amigos y colegas que gracias por este gran concierto este próximo 8 de junio. No pueden faltar ustedes, mi gente. Voy a estar ahí de corazón y espero que todos vayan”, expresó.

Al cantante se le diagnosticó de neuropatía periférica a la que se sumó una encefalitis, motivo por que que tuvo que ser hospitalizado.