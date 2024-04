La música regresa al desierto de California, ya que la edición 2024 del Coachella está aquí. Este esperado festival, que fusiona la música y la aventura, promete deslumbrar a los asistentes durante dos fines de semana consecutivos. Si no pudiste asistir al valle en Los Ángeles o no conseguiste boletos, no te preocupes, todavía podrás disfrutar de los conciertos de forma virtual.

El primer fin de semana está programado para este viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de abril, mientras que el segundo tendrá lugar el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de abril. Durante estas fechas, el mundo entero podrá sumergirse en la energía y la diversidad musical que caracterizan a Coachella, sin importar la distancia.

Una de las características más emocionantes de la transmisión en línea de Coachella 2024 es la posibilidad de disfrutar de hasta ocho zonas en simultáneo. Con esta innovadora función, los espectadores podrán explorar diferentes escenarios y experiencias, creando su propio itinerario personalizado sin perderse ni un solo momento de la acción. ¿Estás listo para vivir el festival desde la comodidad de tu hogar?

Conoce cómo acceder a la transmisión en vivo del Coachella 2024 (Foto: Coachella)

PODRÁS VER LOS CONCIERTOS DEL COACHELLA 2024 EN VIVO ONLINE

La fiesta está por comenzar y tú no te la puedes perder!¿Cómo ver los conciertos del Coachella 2024 en vivo online? Fácil, al igual que el año pasado, los fanáticos de la música tendrán acceso a seis transmisiones en vivo para elegir cada fin de semana.

En esta ocasión, la plataforma de videos ofrecerá la experiencia de vista múltiple: los espectadores podrán disfrutar de cuatro escenarios en vivo al mismo tiempo, mientras escuchan el audio de su elección.

La transmisión dará inicio este viernes 12 de abril a las 18:00 (6:00 PM) hora central. ¿Dónde? En el canal de YouTube de Coachella.

Y no te preocupes por cómo verlo, pues podrás disfrutar de toda la acción directamente desde tu teléfono móvil, computadora o incluso tu televisor. Así que prepara tus snacks favoritos, asegúrate de tener tu bebida refrescante a mano y ¡que comience el espectáculo

TRANSMISIONES EN VIVO DE COACHELLA 2024

Transmisión del escenario Coachella

Transmisión del Teatro Outdoor

Transmisión del escenario Sahara

Transmisión del escenario Mojave

Transmisión del escenario Gobi

Transmisión del escenario Sonora