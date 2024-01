El 2023 fue un año espectacular para la carrera de Shakira. No solo triunfó con éxitos como la “BZRP Music Session #53″, “TQG”, “Acróstico”, “El Jefe” y “Copa vacía”, sino que su trabajo fue recompensado con tres Latin Grammys y el cariño de sus fans. No obstante, pese a sus triunfos, un rumor que circula en Internet ha llamado la atención de su público: al parecer, habría sido excluida del Festival Coachella 2024 por la propia organización del evento. Pero, ¿qué se sabe al respecto? Presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el Festival de Música y Artes de Coachella Valley se lleva a cabo el mes de abril en California. Además, es considerado como uno de los eventos de música más grandes, famosos y rentables de Estados Unidos.

De esta manera, estrellas de fama mundial se presentan en los días de conciertos, siendo usual que tres de ellas encabecen los espectáculos principales.

SHAKIRA, ¿FUE EXCLUIDA DEL FESTIVAL COACHELLA 2024?

De acuerdo con el portal Hits Daily Double, el equipo de Shakira habría hecho todo lo posible por conseguirle un puesto de cabeza de cartel a la talentosa artista colombiana en Coachella 2024.

Sin embargo, el medio refiere que la organización no aceptó la propuesta. Algo que, evidentemente, ha generado muchas especulaciones acerca de los verdaderos motivos detrás de tal medida.

Lo cierto es que, hasta el momento, ningún vocero oficial de la cantante ha hecho una declaración pública al respecto. No obstante, los fans de la barranquillera han mostrado su desacuerdo por la supuesta decisión del evento. Esto, a través de las redes sociales.

Shakira posando en los Latin Grammy tras ganar Grabación del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Interpretación Urbana el 16 de noviembre de 2023 (Foto: Jorge Guerrero / AFP)

LOS FESTIVALES EN LOS QUE SÍ PARTICIPÓ SHAKIRA

Cabe resaltar que Shakira, a lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, sí ha participado en otros importantes festivales de música.

1. Viña del Mar

Con apenas 16 años, la estrella actuó en el XXXIV Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar por primera vez, donde obtuvo el tercer lugar de la competencia con su canción “Eres”. Más adelante, en 1997, regresó para presentar su disco “Pies Descalzos” al exigente público de la Quinta Vergara.

2. Rock in Rio

En el 2006, fue parte del Rock in Río-Lisboa y, en el año 2008, Shakira cerró el tercer día del Festival Rock in Rio-Madrid. Un par de años después, en 2010, volvió a presentarse en el famoso evento de la capital española.

3. Festival de Glastonbury

También en el año 2010, la artista se presentó en el escenario Pyramid, el más importante de Glastonbury. La acompañaron unas 150 mil personas al ritmo de ‘hits’ como “Whenever, Wherever”, “Underneath Your Clothes”, “She Wolf” y “Waka Waka (This Time For Africa)”.

DATOS PERSONALES DE SHAKIRA

Nombre de nacimiento : Shakira Isabel Mebarak Ripoll

: Shakira Isabel Mebarak Ripoll Fecha de nacimiento : 2 de febrero de 1977

: 2 de febrero de 1977 Edad : 46 años

: 46 años Hijos: Milan y Sasha

Milan y Sasha Lugar de nacimiento : Barranquilla, Colombia

: Barranquilla, Colombia Lengua materna : español

: español Altura: 1,57 m

