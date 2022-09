La quinta temporada de “Cobra Kai” se estrenó en Netflix recién el viernes 9 de septiembre de 2022 y dejó varias interrogantes que los fanáticos esperan se resuelvan en una sexta entrega, pero ¿el gigante del streaming ya confirmó una nueva tanda de episodios de la ficción basada en la franquicia de “Karate Kid”?

En la anterior entrega, aunque Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) deciden unir fuerzas para enfrentar a un enemigo en común, no consiguen vencer a Terry Silver (Thomas Ian Griffith), quien jugo sucio, incluso contra su socio John Kreese (Martin Kove).

Por lo tanto, en la quinta entrega de “Cobra Kai”, mientras Terry conduce a su dojo hacia un nuevo régimen, Daniel, Johnny y un viejo aliado unen sus fuerzas en una batalla que va más allá del dojo. Entonces, ¿habrá una sexta temporada?

“COBRA KAI”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie de la franquicia de “Karate Kid”, pero por lo visto en el último capítulo de la quinta entrega, “el Miyagiverso está lejos de acabar”, tal como expresó Jon Hurwitz, uno de los showrunners, en Twitter.

Además, en Julio de 2022, el cocreador de “Cobra Kai” indicó que tiene la esperanza de trabajar en al menos seis temporadas. “A menudo hemos dicho que esperábamos que hubiera al menos 6 temporadas. Pero ya veremos”, escribió en la red social.

Si bien resulta inusual que Netflix no renovara la serie para una sexta entrega antes del estreno de la quinta, sobre todo, considerando que es algo que hicieron con la anterior entrega, no significa que no se confirmara en las próximas semanas.

La popular plataforma streaming suele tomarse al menos un mes para evaluar la respuesta de la audiencia, por lo tanto, la renovación podría llegar en el mes de octubre de 2022.

Al final de la quinta temporada de “Cobra Kai” se desata una noche de combate cuando Johnny, Daniel, Chozen y los estudiantes suman sus fuerzas y destrezas para exponer y derrotar a Terry Silver. Sin embargo, los problemas de los protagonistas aún no han terminado.