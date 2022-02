Marco Antonio Solís es un cantante mexicano que ha alcanzado un gran éxito y no pasa de moda por más que los años transcurran, pero todo no lo ha conseguido solo, siempre ha tenido personas que lo apoyan y motivan. Como muchos dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y el ‘Buki’ no es la excepción, ya que su esposa se ha mantenido a su lado.

Cristy Salas es la esposa del mexicano, quien suele compartir en redes sociales algunos momentos que vive de forma diaria con su esposo y también sus hijas, por lo que ha ganado una gran cantidad de seguidores.

Marco Antonio Solís, Cristy Salas y las dos hijas que tuvieron juntos (Foto: Cristy Salas / Instagram)

¿QUIÉN ES CRISTY SOLÍS?

Es una cubana que en los primeros años de la década de 1990 era modelo, trabajo por el que llegó a conocer al cantante Marco Antonio Solís, con quien luego inició una relación en 1992.

Al año siguiente la pareja se casó, acaparando varias portadas en México pues era un hecho que generaba mucho interés en la opinión pública. De esta manera la cubana se convirtió en la segunda esposa del cantante mexicano.

El diciembre de este año, la pareja cumplirá un total de 29 años de casos, en los que se han mostrado muy enamorados en las redes sociales con tiernas publicaciones que ambos se hacen.

Además, públicamente también han tenido demostraciones de amor, como lo que sucedió en 2013 cuando Marco Antonio Solís le dedicó la canción “Gracias por estar aquí”.

FOTOS DE CRISTY SOLÍS EN INSTAGRAM

¿POR QUÉ SE SEPARARON “LOS BUKIS”?

Muy pocos saben lo que realmente originó la separación del grupo, aunque según Infobae fueron muchas las versiones que coincidieron en que tras lanzar el disco “Inalcanzable” (1993) iniciaron a oírse rumores de una separación.

También señala que la trayectoria del grupo no volvería a ser la misma debido a que los integrantes de la banda habían intentado crear su propio grupo sin Marco Antonio Solís, al sentirse ofendidos y reducidos. La última presentación del grupo fue en Gudalajara y se llevó a cabo el 18 de mayo de 1996. Tras ello decidieron separarse.

Algunos medios de comunicación de México indicaron que la disquera deseaba continuar trabajando con Marco Antonio Solís y que el artista empezara su carrera como solista, es por ello que se disolvieron. MÁS DETALLES AQUÍ.