Durante la segunda temporada de “La casa de los famosos”, Daniella Navarro se consolidó como una de las favoritas del público, que puso a la modelo venezolana muy cerca de la gran final, no solo por sus polémicas discusiones, sino también por su romance con Nacho Cassano, el cual hicieron oficial tras salir del programa de Telemundo.

Luego de su paso por el reality, la celeb de Estados Unidos permaneció en la cadena hispana, donde ha formado parte de distintos proyectos de Telemundo, como su papel estelar en “Relaciones peligrosas” o “Marido en alquiler”.

Sin embargo, la actriz también mantiene su faceta como madre, la cual no ha sido sencilla debido a que, tal y como reconoció, la viene afrontando sola, pues se encuentra separada de su esposo.

Uguiella Urbina, la hija de la exparticipante de "La casa de los famosos", nació en 2017 (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

LA RELACIÓN DE LA EXPAREJA DE DANIELLA NAVARRO CON SU HIJA

La modelo y actriz venezolana conversó con Carlos Adyan, conductor de “En casa con Telemundo”, donde reveló detalles de su faceta como madre soltera en la previa a la celebración del Día de la Madre.

De acuerdo con la exparticipante de “La casa de los famosos”, su madre, al igual que ella, hizo todo por su hija siendo soltera. “Lo más complicado para mí es continuar la historia de papás felices”, señaló en alusión a la buena imagen del padre que quiere para su pequeña.

“Vengo de una crianza maravillosa, de una mamá soltera que me enseñó cómo hacerlo, entonces lo difícil o complicado lo disimulamos con una sonrisa para que ella no se dé cuenta”, destacó.

Adyan se mostró interesado en la relación que tiene la hija de la venezolana con su padre biológico, cuestionando si “la niña si tiene contacto con su padre habitual” o si “ella sigue hablando con él”.

“El contacto no existe, pero no porque yo no quiera o le ponga una condición económica ni muchísimo menos. Nada, pero muchas veces hay hombres que si no eres pareja no es papá y esto espero que mi hija no lo vea y si lo ve que lo vea grande”, enfatizó.

La modelo venezonala es madre de Uguiella Urbina (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

¿DANIELLA NAVARRO LE MIENTE A SU HIJA?

En ese sentido, la actriz y modelo confesó que debe mentirle a su pequeña para que no se decepcione, pues a su edad podría suponer un duro golpe a su formación y evitarle una decepción.

“Le repito notas de voz, ‘mira, papi está pendiente de ti, papi esto, papi lo otro’, pero la realidad es que no es y quizá yo lo estoy haciendo mal, quizá yo me convertí en una mentirosa para no ver a mi hija sufrir, pero no me importa”, admitió.

Un sorprendido Carlos Aydan cuestionó a la modelo si le “hubiese gustado que fuese distinto”, algo que la venezolana reveló que estaría encantada de que el padre de su pequeña fuera más activo en la crianza de esta.

“Me encantaría que fuese distinto, que él entienda que el amor que yo siento por él simplemente se transformó como el padre de mi hija y que en su vida él puede imaginar que yo lo vaya a condicionar o que le vaya a poner precio, para nada. Yo lo único que quiero es que seamos papás de Uguiella”, aclaró.