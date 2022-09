Tras su destacada participación en “La casa de los famosos 2″, donde estuvo muy cerca de entrar en la gran final, Daniella Navarro se ha convertido en una de las figuras más populares de la televisión.

Y es que la artista venezolana no solo ha conquistado al público con su carisma y ácidas opiniones, sino también por su romance con Nacho Casano, el cual surgió durante su la última semana en el programa de Telemundo.

Sin embargo, todo ese crecimiento de popularidad, que le ha permitido acumular una gran cantidad de seguidores en redes sociales, fue opacado con el sentido mensaje de despedida que compartió hacia su sobrino, quien tiene poco más de un año de fallecido.

Daniella Navarro y Nacho Casano iniciaron una relación dentro de "La casa de los famosos 2" (Foto: Telemundo)

DANIELLA NAVARRO SE DESPIDE DE SU SOBRINO

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la venezolana compartió un video que la muestra el homenaje que realizó para su sobrino Andrés Eduardo, quien falleció en agosto del 2021, tras más de dos meses de lucha contra un tumor cerebral.

“Agradecer siempre será una prioridad en mi vida a Dios. Mi sobrino ya no tiene piernas para caminar, pero Dios me le dio alas para volar. Es mi ángel desde hace 13 meses, junto a mi abuelita”, compartió.

La actriz de “Vencer el pasado” añadió que vivió “un momento mágico” y recomendó a sus seguidores aprovechar sus días. “Feliz sábado… Somos privilegiados, abrimos los ojos un día más. Gracias Dios…”, sentenció la venezolana.

Como se recuerda, hace 13 meses, la novia de Nacho Casano reveló a sus seguidores que su sobrino había perdido la batalla contra el tumor cerebral que le fue detectado.

“Se me fue el amor de mi vida, estoy rota; no sé qué decir ni qué carajo hacer, no quiero hablar. Lo sentí en mi corazón que hoy era el día. Dios ayúdame; cómo ca**jo vivo con este dolor; cómo carajo doy fuerza a mi madre y hermana, si yo no las tengo ca**jo”, compartió.

En aquella ocasión, la artista reconoció que, si bien ama a sus sobrinos, “Andrés Eduardo, mejor conocido como ‘el burro’, ha sido mi debilidad”, por lo que su partida le afectó de tal manera.

“Mi gente hermosa, perdón por no salir a hablar con ustedes que han sido mis compañeros en todo, cada mensaje de amor, ustedes son mi gente, han estado conmigo en mis éxitos y ahora en mi tristeza, primera vez que vivo algo así”, comentó en aquella ocasión tras una ausencia en redes sociales.