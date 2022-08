Han pasado alrededor de tres semanas desde que “La casa de los famosos 2″ finalizó y los integrantes siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, Daniella Navarro habló sobre su reencuentro con Toni Costa.

La actriz venezolana dio su cuota de polémica a lo largo de los meses que estuvo en el reality show de Telemundo. Casi al final de su participación, incluso inició una relación con Nacho Casano.

Daniella Navarro y Toni Costa, fueron parte de los cinco finalistas que participaron por el premio de 200 mil dólares. Sin embargo, a pocos días de ser elegida, ella tuvo que dejar el programa y la decisión quedó entre los últimos cuatro concursantes. La ganadora terminó siendo Ivonne Montero.

¿CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE DANIELLA NAVARRO Y TONI COSTA?

En un en vivo de Instagram, Daniella Navarro contó cómo reaccionó se reencontró con Toni Costa al finalizar “La casa de los famosos 2″. Aunque hubo ciertas tensiones entre ambos durante y después de su partida del reality show, la actriz asegura haberse acercado con buena actitud hacia él.

Los concursantes del programa de Telemundo se habrían topado en un restaurante y la venezolana pidió la cuenta del español, quien se encontraba con su madre en ese momento.

Además, habría asumido las acciones en las que se equivocó, mediante una nota de disculpas. Sin embargo, terminarían encontrándose cara a cara. Si esperaban una pelea en público, pues eso no fue lo que sucedió. En ese momento, Daniela Navarro asegura que lo abrazó con lágrimas en los ojos, ya que la emocionó mucho haberlo visto.

Captura de pantalla del en vivo en el que participó Daniella Navarro (Foto: La Lengua Teve / Instagram)

¿POR QUÉ SE PELEARON TONI COSTA Y DANIELLA NAVARRO?

En el mismo live, la actriz también habló sin pelos en la lengua sobre los motivos por los que se había distanciado de Toni Costa. Al parecer, ella había escuchado que el bailarín habló mal de ella muy temprano en la competencia de “La casa de los famosos 2″.

“A mí me han mostrado muchas cosas feas de Toni que decía de mí, desde el principio, cuando yo todavía no había hablado mal de él, ni cuando había pasado lo de mantequilla de maní. Eso a mí me dolió muchísimo, ver lo feo que se expresaba de mí”, aseguró la actriz de 39 años.

Sin embargo, Daniella Navarro expresó que no le guarda rencor por lo que dijo. Además, recordó que no siempre se llevaron mal, pues ella negó rotundamente el rumor acerca de que se habían besado.

“Yo no tengo ningún tipo de rencor hacia él, a pesar de que yo sí tengo el video donde él hablaba horrible de mí, que no vale ni quiera la pena repetir. Y pues nada, incluso lo defendí cuando dijeron que él se había dado un beso conmigo, es mentira. Toni es un caballero y un hombre muy respetuoso y un excelente padre”, aseguró.