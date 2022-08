Cuando se conocieron en la segunda temporada de “La casa de los famosos” ambos se detestaban y no se podían ver ni en pintura, así que, literalmente, se puede decir que Daniella Navarro y Nacho Casano pasaron del odio al amor, pues en las semanas finales del programa iniciaron una relación que trascendió del encierro a la vida real.

Ambos actores, pese a las críticas que han recibido durante todo este tiempo, están viviendo una bonita etapa, en la que el romanticismo prevalece por encima de todo. Y es que los dos están conociéndose fuera del programa de Telemundo y, al mismo tiempo, también realizan algunas actividades juntos, como la pareja que son.

No solo se trata de ir a comer, al cine o entablar conversaciones hasta altas horas de la noche. Daniella Navarro y Nacho Casano están yendo a máxima velocidad mientras disfrutan de su amor y muestra de ello es la reciente sesión de fotos a los que se han sometido para inmortalizar su unión, la cual parece ir muy en serio.

LA PRIMERA SESIÓN DE FOTOS ENTRE DANIELLA NAVARRO Y NACHO CASANO

El portal de People en Español compartió una nota en la que se veían todas las mejores fotos de la primera sesión de fotos que se ha tomado Daniella Navarro y Nacho Casano, demostrando que su amor está en el punto más alto y que no hay nada que los detenga, ni las críticas y comentarios negativos que recibieron.

Según el medio de comunicación ya citado, las imágenes se las debe al estudio Había una vez una foto y también a la fotógrafa y fundadora Patricia Grateron, quien había sido la encargada de capturar esos minutos para siempre a través de esas románticas imágenes. Para ver la sesión completa, ingresa a este enlace.

Daniella Navarro y Nacho Casano en su primera sesión de fotos (Foto: People en Español; Había una vez una foto; Patricia Graterón)

EL DETRÁS DE CÁMARAS DE LA SESIÓN DE FOTOS

Antes de que People publique sus fotografías de la sesión de fotos entre Daniella Navarro y Nacho Casano, la venezolana publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que se le ve a los dos tomándose aquellas postales que quedarán inmortalizadas para siempre.

En la publicación se puede apreciar el buen momento que tuvieron ambos actores cuando acudieron al estudio de fotografía. Entre risas, abrazaos y besos, los dos demostraron que están atravesando uno de sus mejores momentos en su relación.

Además, la actriz de 38 años aprovechó el momento para agradecer a todas las personas que hicieron posible esas fotos y también para hablar un poco más sobre la actualidad de su romance con el actor argentino.

“Gracias por la paciencia Nacho. Gracias por estar y no soltarme, por no correr a pesar de todos mis defectos. Gracias por presentarme estas sensaciones que jamás pensé sentir porque no creía con tanta velocidad. No se si será infinito, pero si se que lo siento y vivo un día a la vez. Él es todo un profesional y yo no paraba de reírme y no podía verlo porque literal lloraba de la risa. Dato curioso: soy súper más tímida que él en fotos, aunque ustedes no lo crean”, escribió.