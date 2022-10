Daniella Navarro fue una de las cinco finalistas de “La casa de los famosos 2″. Tan solo unas semanas después de iniciar un romance con Nacho Casano, la actriz fue eliminada del programa. Aunque muchos pensaban que se trataba de una estrategia para ganar votos, la pareja cumplió dos meses de relación hace poco.

Luego de que finalizara el reality show el 8 de agosto, Daniela y Nacho han aparecido en diversos programas y eventos juntos. No obstante, por largos periodos de tiempo están separados, pues ella vive en Miami con su madre e hija.

Actualmente, el argentino se encuentra escribiendo una obra de teatro la cual relataría la historia de amor que vivieron, pues ambos parecen muy enamorados y, a la vez, sorprendidos de haberse encontrado.

Aunque toda la audiencia que sintonizó “La casa de los famosos 2″ durante su emisión conoce cómo iniciaron su relación, quien todavía no sabe acerca del novio de Daniella Navarro es su hija de cinco años, Uguiella Urbina.

Daniella Navarro y Nacho Casano en Miami (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

¿CUÁNDO LE DIRÁ DANIELLA NAVARRO A SU HIJA ACERCA DE NACHO CASANO?

Nacho Casano ya conoció a Uguiella Urbina, la hija de Daniela Navarro. No obstante, fue presentado tan solo como un amigo, algo que no resultó ser una sorpresa para la niña, pues ya ha conocido a algunos participantes de “La casa de los famosos 2″ como Eduardo Rodríguez, Rafael Nieves y Lewis Mendoza.

En una entrevista con “People en Español”, la actriz venezolana contó que planea introducir el tema de su noviazgo con el argentino poco a poco.

“Cuando ella vio las flores, le dije: ‘Son de un amigo que le manda flores a mami’. Ella me estaba diciendo que le gustaba un niño, y yo le digo: ‘¿Y si yo te digo que también me gusta un niño?’”, comentó a la revista. “Dice: ‘Un niño no te puede gustar mamá’ Le digo: ‘¡Bueno, un hombre hija!’. Entonces ahí ya le empecé a entrar un poquito con ese tema”.

Uguiella no vio el reality show, por lo que no sabe lo que ocurrió durante los meses que estuvo en la casa de Telemundo. Por el contrario, era la madre de la intérprete, Carla Santodomingo, quien veía religiosamente el programa mientras la niña estaba en la escuela.

Daniella Navarro junto a su madre, Carla Santodomingo, e hija, Uguiella Urbina Navarro (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

La fecha en la que Daniella Navarro planea contarle a su hija sobre su nueva relación está cada vez más cerca, pues planea hacerlo en un viaje a Francia que realizarán todos juntos en noviembre.

“Me los llevo a París, con mi hija, y ahí es oficialmente donde lo quiero involucrar, él va a hablar con ella, vamos a hacer algo simbólico”, explicó.