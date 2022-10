Semanas antes de la gran final de “La casa de los famosos”, Daniella Navarro y Nacho Casano sorprendieron al mostrarse románticos en varios segmentos del programa de Telemundo, algo que repitieron luego de que el reality llegó a su final con la victoria de Ivonne Montero.

Ya fuera del programa, las celebs de Estados Unidos se mostraron muy unidos, visitando diversos programas juntos e impulsando “Descara2″, una obra teatral que incluía a los exparticipantes del reality.

Incluso, a través de sus redes sociales, la actriz venezolana anunció a sus millones de seguidores que el argentino le había realizado una propuesta formal de noviazgo con una tierna ceremonia.

DANIELLA NAVARRO Y NACHO CASANO CELEBRAN DOS MESES DE RELACIÓN

Debido a los buenos momentos que viven los actores, que han soportado los ácidos comentarios de Salvador Zerboni, estos no dudaron en mostrar cómo celebraron los dos meses de relación el pasado jueves 29 de septiembre.

A través de su cuenta oficial en Instagram, donde acumula medio millón de seguidores, el argentino le dedicó una tierna publicación a Navarro, donde recordó que ya llevan dos meses juntos.

“Dos meses de ese primer beso. Dos meses de ilusiones, de caricias, de ternura, de luchar uno al lado del otro, de críticas, de injurias, de conocernos, de aceptarnos, de perdonarnos. De sacar lo mejor dentro de lo peor. Dos meses de desoír tantas voces externas y escuchar al corazón. Dos meses de ti. Dos meses de nosotros. Te sigo escogiendo. Y voy a estar a tu lado siempre, mientras tú y yo podamos vernos con esta mirada. Gracias”, le dedicó el actor.

Por su parte, la ex “Tierra de Reyes” y “Corazón Valiente” tampoco perdió oportunidad de recordar la fecha, enviándole un tierno mensaje al argentino en sus stories de Instagram.

“Dos meses señor Casano que me agarró la mano (bueno y otra cosa) y dije no te voy a soltar. Que bien cumples tus promesas, me agarras duro hasta cuando yo quiero correr. Te quiero Ignacio. ¿Seguimos sumando señor Casano meses y besos?”, compartió.

Daniella Navarro le dedicó un mensaje a Nacho Casano por su segundo mes de relación (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

Del mismo modo, si bien ambos no pudieron celebrar la fecha especial, pues se encuentran en países diferentes completando proyectos, Nacho se las ingenió para sorprender a Daniella con un ramo de rosas, las cuales no tardó en presumir.

“Esta es mi foto favorita. Qué felicidad saberme cómplice de esa sonrisa tuya. Esa es tu curva más hermosa”, le dedicó Casano, junto a una foto de Daniela con el regalo.

Nacho Casano reveló el regalo que le brindó a Daniella Navarro (Foto: Daniella Navarro / Instagram)