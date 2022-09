Previo a la semifinal de “La casa de los famosos”, los fanáticos del programa de Telemundo fueron sorprendidos con el romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano, una relación que se mantuvo una vez que ambos abandonaron el reality ganado por Ivonne Montero.

Y es que la pareja, que además también comparte al mismo representante, se ha mostrado muy sólida tras su salida del programa, llegando a presentarse ante sus familias y, en el caso de Nacho, conviviendo con la hija de la venezolana.

Sin embargo, a las celebs de Estados Unidos aún les faltaba dar un paso en su relación: ser novios de manera oficial, algo que recientemente han conseguido y compartieron con sus seguidores.

Daniella Navarro y Nacho Casano iniciaron una relación en "La casa de los famosos" (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

Hace unos días, el actor argentino indicó que, pese a las diferencias, siempre existió una atracción entre ambos, algo que los impulso a intentarlo durante la convivencia en “La casa de los famosos”.

“Siempre sentimos algo, al principio fue más odio que otra cosa, pero de sentir, sentimos. Después se fue transformando en algo mucho más bonito y la verdad que nos quedamos con eso que se fue dando al final”, aseguró.

Sin embargo, hasta aquel momento no eran novios oficialmente, aunque Nacho ya lo estaba considerando. “No se lo he pedido, estaba programado, pero no salió de esa forma y todavía estoy ahí buscándole la vuelta a esa parte”, añadió.

Afortunadamente para la pareja, este momento llegó, y el argentino le propuso a la venezolana ser su novio de forma creativa, algo que emocionó a la actriz, indicando: “No cambiaría la forma de cómo lo hizo por nada del mundo”.

La actriz venezolana compartió un video revelando la petición de Nacho Casano (Foto: Daniella Navarro / Instagram)

En sus redes sociales, la venezolana compartió una imagen del momento con la canción “¿Cómo pagarte?” de Carlos Rivera, aunque sin revelar detalles del romántico momento.

“Más que poner ‘¿quieres ser mi novia?’ fue otra palabra que me derritió”, indicó la actriz de 39 años, además de prometer de que próximamente revelará cómo se dio la petición.

“Se los prometo que se los vamos a contar lindo y vamos a mostrar cómo fue”, sentenció la venezolana.