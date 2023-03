No hay duda de que Jomari Goyso siempre da de qué hablar en las redes sociales. Y es que el presentador español logró entrevista a la bella Danna García durante el estreno de “Más Moda Menos Filtro”, la nueva apuesta de la cadena Univision.

Como sucede en todas las entrevistas en televisión, los artistas suelen contar detalles inéditos de su vida privada para el agrado de sus televidentes. Esta vez, fue el turno de la colombiana Danna García, quien dejó de lado los filtros y las máscaras para sincerase ante el famoso presentador Jomari Goyso.

En tal sentido, pudimos ver una gran química entre la histrionisa y el español, pues logramos resaltar varias anécdotas, historias, detalles de su faceta como actriz y hasta ciertas escenas que miles de sus seguidores recuerdan con nostalgia.

La actriz de 45 años habló sobre su faceta como artista de televisión y las críticas que sufre dentro del espectáculo mexicano (Foto: Danna García/Instagram)

No obstante, uno de los puntos más emotivos que protagonizó la actriz de “Pasión de Gavilanes” se dio cuando habló largo y tendido sobre sus dolores personales y sucesos que marcaron su vida.

¿CUÁL ES EL DOLOR MÁS GRANDE DE DANNA GARCÍA?

El tema nació por parte de Jomari, quien atinó a preguntarle a la experta en artes escénicas sobre sus deseos de ser madre y si solamente quiso asumir la maternidad una sola vez: “¿Siempre quisiste tener un solo hijo?”.

De inmediato, García contestó sin pestañear: “No”, respuesta que evidenció su malestar ante cámaras.

A la actriz le habría encantado tener hijos en más ocasiones, pero una experiencia le hizo comprender que no sería posible hacer realidad este deseo.

“El gran dolor de mi vida es no haber tenido más hijos. Un día tuve un sueño y fue un sueño super revelador porque yo ya me estaba haciendo de todo para quedarme (embarazada)”, arranca su relato. Al despertar, encontró la respuesta. “Me desperté y dije, mi cuerpo me ha dicho que no. Fue así. Que sería algo malo para mí y para el bebé”, agregó.

¿POR QUÉ DANNA GARCÍA NO FUE MADRE POR SEGUNDA VEZ?

La también actriz de “Un gancho al corazón” comentó que no pudo ejercer nuevamente la paternidad debido a complicaciones a su organismo que, lamentablemente, hubiesen traído nefastas consecuencias a su salud. “Como había pasado estos retos personales de salud en los que no salía adelante, dificultó que pudiera yo quedarme embarazada, fue dolorosísimo”.

En estos momentos, Danna solo tiene un hijo, pero se siente completa y feliz, sin importar las dificultades que haya enfrentado. Su hijo es su mayor fuente de felicidad e inspiración, y lo considera un milagro que le llena de agradecimiento y aceptación. “Mi mundo y mi vida es él”, reveló en el espacio de Univision.

Danna García es una figura conocida gracias a la novela "Pasión de Gavilanes" (Foto: Telemundo)

Finalmente, la nacida en Medellín recalcó que las experiencias le han servido demasiado en la vida, pues le enseñaron a no vivir con el sufrimiento alojado en el pecho. “Vinimos al mundo a ser felices, busca tu propia felicidad, no pierdas tiempo”, puntualizó.