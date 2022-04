Danna Paola es una de las actrices y cantantes más populares de México, no solo por sus éxitos como “Oye, Pablo” o “Kaprichosa”, sino también por su participación en programas como “La academia” o “Elite” de Netflix.

La popularidad que ha conseguido la joven cantante en su amplia carrera artística la ha colocado muy cerca de sus seguidores, con quienes comparte detalles de su vida y proyectos, acumulando una gran cantidad de suscriptores en sus redes sociales.

Sin embargo, hay una parte de la mexicana que se aleja de la alegría y energía que desprende, pues en más de una ocasión ha admitido que padece de ansiedad, un trastorno que en más de una ocasión le trajo problemas y que, según indica, también le ha servido como motor para superarse.

DANNA PAOLA PADECE DE ANSIEDAD

En una entrevista con Juanpa Zurita en junio del 2021, la cantante reveló que tras el éxito de “Atrévete a soñar” se sintió tan desgastada y estresada a tal punto de desarrollar cuadros de ansiedad.

“A los 16 años, después de Patito feo, acabé con náuseas de todo esto que viví. Atrévete a soñar fue algo que no me esperaba, fue muy demandante el trabajo, no descansábamos ni un segundo. Llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela. Fue muy ‘heavy’, pero lo disfruté. A partir de los 15 años empecé a producir ansiedad, a generar toda esta ansiedad y yo no sabía a qué se debían los ataques de ansiedad y por qué”, confesó.

Según la exintegrante de Plaza Sésamo, la presión aumento luego de que abandonara un concierto en vivo en Toluca, lo cual la llevó a plantearse finalizar su carrera. “Iba a dejar todo, me iba a ir a estudiar a Francia. Hablé seriamente con mis papás y les dije que no quería volver a actuar y cantar más”, reveló.

¿CÓMO DANNA PAOLA SUPERÓ LA ANSIEDAD?

En conversación con el podcast “Se regalan dudas”, la artista de 26 años confesó que la toma de decisiones es una de las cosas que más le causa ansiedad. “Elegir algo que va a ser definitivo me da un miedo”, apuntó.

Sin embargo, tras la pandemia, muchos cambios vinieron a su carrera, y tomar decisiones se volvía necesario, por lo que lo vio como una oportunidad para replantearse metas, sanar heridas y salir adelante.

“Es muy bonito ver que hoy entiendo mucho más lo que me pasa emocionalmente, mentalmente, con mi ansiedad”, aseguró.

Del mismo modo, consideró que la ansiedad también puede ser una herramienta para escucharse y analizar los pasos que vienen: “Cada vez uno aprende mejor a escuchar esa voz interna. Es cuando sabes que algo no está bien y tu corazón te lo dice”.