Danna Paola es una de las actrices y cantantes mexicanas más exitosas del momento. A sus 25 años cuenta con una amplia carrera artística en la que ha combinado sus dos pasiones: la música y la actuación. Es famosa en todo el mundo, su talento frente a las cámaras y desenvolvimiento en los escenarios la han posicionado como una de las jóvenes artistas más importantes de la industria del entretenimiento.

Se dio a conocer en el mundo del espectáculo a temprana edad. A los 4 años hizo su primera participación en televisión en el programa infantil “Plaza Sésamo”. Luego, participó en la telenovela infantil “Rayito de luz”. donde interpretó a Lupita Lerma. Siguió cosechando éxitos con “Amy, la niña de la mochila azul”, “Atrévete a soñar”, entre otras producciones, en las que destacó por su versatilidad y profesionalismo.

Danna Paola fue calificada por Broadway, como un "Orgullo Latino" por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido a propios y extraños en Estados Unidos y Latinoamérica (Foto: Instagram FansClub Danna Paola)

Su carácter y personalidad la han impulsado a ir por más y seguir sus sueños fuera de México. Danna Paola logró ser parte de la serie española de Netflix, “Élite”, donde interpretó a Lucrecia, personaje que le ha dado fama en todo el mundo y le ha abierto las puertas en el mercado internacional.

El camino hasta alcanzar el éxito no ha sido fácil ya que ha tenido que sacrificar muchas cosas para materializar sus sueños, una de ellas fue su infancia. Y es que Danna Paola no fue a la escuela como todos los niños, pues desde los 4 años ha trabajado porque siempre quiso ser artista. Esto provocó que no viviera experiencias típicas de una chica de su edad.

¿POR QUÉ DANNA PAOLA SOLO FUE UN AÑO AL COLEGIO?

Danna Paola inició su carrera artística desde los 4 años, siempre tuvo el apoyo de sus padres, quienes la ayudaron a ir a los castings para conseguir los papeles que le dieron la fama.

Sin embargo, entre sus tantos trabajos le era difícil continuar con sus estudios, por lo que sus padres decidieron que tomaría clases en casa para no perder su educación. Esta situación ocasionó que Danna Paola se perdiera de muchas cosas, por ejemplo, no pudo ir a graduaciones, ni pudo cultivar amistades en su infancia, algo que la entristece.

Así lo reveló durante una entrevista para “Don Francisco te invita”, programa de Telemundo, donde confesó que sufrió bullying durante la secundaria, en el único año que estuvo en la escuela.

En la música, lanzó su primer álbum debut Mi globo azul, a los seis años de edad y más tarde el sencillo «No es cierto» a dúo con Noel Schajris (Foto: Danna Paola/ Instagram)

“Fue difícil al principio porque los niños o los adolescentes no saben lo que es estar desde muy pequeño en frente de una cámara. Y hay mucha gente que piensa que por estar en la televisión eres diferente, te ven como el bicho raro del salón. Entonces me hacían muchísimo bullying y me cantaban la canción de “Amy, la niña de la mochila azul””, contó Danna Paola.

En esa misma charla, la artista mexicana confesó que uno de los momentos más difíciles lo vivió a sus 12 años cuando sus padres decidieron divorciarse. Para ella su familia es muy importante, es por ello que le afectó mucho la separación de sus papás.

Afortunadamente con el tiempo esto la hizo más fuerte y aprendió que a pesar de todo ellos la aman.

Pese a que se ha perdido de algunas cosas, Danna Paola asegura que la mejor decisión que ha tomado en su vida es seguir apostando por sus sueños.

A los 4 años hizo su primera participación en televisión en el programa infantil “Plaza Sésamo” (Foto: Danna Paola/ Instagram)

