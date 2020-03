Tras el final de la tercera temporada de “Élite”, Bluper reveló que la plataforma streaming y la productora ya habían firmado el acuerdo de producción de la cuarta y quinta entrega de la exitosa serie española. Pero junto con esta excelente noticia llegó una no tan buena: las nuevas entregas tendrían nuevos protagonistas, es decir, para muchos actores la tercera entrega fue la última.

Aunque esto aún no se ha confirmado Danna Paola, actriz mexicana que interpreta a ‘Lu’ en “Élite”, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje en el que aparentemente se despide de su personaje y de Las Encinas.

Élite 3 - El reparto explica por qué tienes que ver la tercera temporada

“Lucrecia... que suerte que hayas llegado, que fortuna compartir costillas y sombras, desde esas noches frías de enero soñando despierta para salir a cazar al amanecer hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto. Nadie nos dice que no, y aquí estamos. Queen of drama & la puta ama”, escribió Danna Paola.

Además del mensaje, compartió una serie de fotografías, en la primera aparece la actriz leyendo un diario y en las tres siguientes son imágenes de Lucrecia Montesinos, uno de los personajes más importantes de la serie de Netflix no solo por su imponente personalidad sino también por su evolución.

De confirmarse la salida de Danna Paola de “Élite” será un golpe muy duro para los fans de la ficción española y de la intérprete mexicana, pero esperemos que los creadores del show conserven la esencia de la misma.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON ‘LU’ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “ÉLITE”?

Al final de la tercera entrega de “Élite” se reveló que fue Lucrecia quien asesinó a Polo. Aunque no fue su intención, en medio de su borrachera y después de una discusión con el joven que mató a Marina, ‘Lu’ terminó apuñalándolo con el pico de una botella de champán.

Para evitar que ‘Lu’ sea detenida y procesada por la muerte de Polo, el resto de los protagonistas urdió un plan: dejar las huellas de todos en la botella y acusarse mutuamente para desestimar los testimonios que la policía consiga.

Más tarde, la policía recibe el trofeo y cierra el caso de Marina y de Polo. En tanto, los protagonistas continúan con su vida, Nadia, ‘Lu’, Malick y Carla viajan para seguir sus estudios universitarios, lo que hace suponer que ellos no serán parte de una cuarta temporada de la ficción creado por Carlos Montero y Darío Madrona.

En el aeropuerto, al ver que la familia de Lucrecia no llegó para despedirla los padres de Nadia le ofrecen su cariño y la acogen con una hija más. Hay rumores de un spin-off protagonizado por ‘Lu’ y Nadia, pero por ahora solo queda esperar.