Danna Paola sigue dando que hablar luego de la polémica que se armó en la última gala de “La Academia” de TV Azteca y el enfrentamiento que tuvo con Gibrán y Francely. La juez del reality musical no permitió que le faltaran el respeto, así que no dudo en encararlos y los académicos no sabían que decir, así que solo pidieron las disculpas del caso.

En medio del cruce de palabras, la protagonista de “Élite” hizo mención a Lolita Cortés, un personaje memorable de la televisión mexicana, pero también gracias a los pleitos que protagonizó en su paso por este mismo programa durante cuarta generación y todos los enfrentamientos que tuvo con Jolette.

Pero por ese tiempo, cuando llegó a su final la cuarta entrega de “La Academia”, la intérprete de 49 años dijo que todo era un montaje para generar rating y esto ha hecho pensar que el drama que se armó en el programa, también sería una estrategia y ahora todos han puesto en duda la actuación de Danna Paola.

¿QUÉ DIJO LOLITA CORTÉS SOBRE SU ACTUACIÓN EN LA ACADEMIA?

Años después de la que sería una de las generaciones más famosas de “La Academia”, Lolita Cortés confesó en una entrevista que todos las peleas que tuvo durante el programa con la participante Jolette, con quien era extremadamente dura, fueron montajes, pues reveló que los productores le decían qué decir todo el tiempo, y que debido a su contrato no se podía negar.

La también cantante reconoce que gracias a su papel como juez en La Academia, su imagen se volvió la de una mujer de carácter fuerte.

La actriz incluso confesó sentirse apenada de haber formado parte de la polémica y pidió disculpas a Ilse, quien también fue juez durante esa temporada, ya que aseguró que los productores la obligaron a ser muy dura con ella en varias ocasiones y que Ilse desconocía que todo se trataba de un show.

ESTA CONFESIÓN HA PUESTO EN DUDA LA ACTUACIÓN DE DANNA PAOLA

Durante la última gala de “La Academia”, Danna Paola fue muy dura y firme con sus palabras contra el académico Gibrán y también mencionó una mítica frase de Lolita Cortés, esto hizo que las alarmas suenen y piensen que la producción de TV Azteca han armado todo esto para generar más rating.

La actriz dijo que ella tenía una carrera de 20 años que la respaldaba y le aclaró al participante que ella no estaba en el programa para ser su amiga, sino para darle críticas y comentarios que lo hicieran crecer.

“Yo no estoy en esta silla para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera y nunca he ofendido a nadie. Yo no vengo a ser tu amiga y básicamente si te caigo bien o te caigo mal no me importa”, dijo.

