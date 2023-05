Luego de anunciar el embarazo de su novia Nadia Ferreira, la vida de Marc Anthony parecía atravesar una gran tranquilidad con la graduación de su hijo Cristian Muñiz en Estados Unidos. De hecho, pudimos ver al intérprete de “Vivir mi vida” junto a sus dos herederos y Dayanara Torres en la foto oficial del evento. Sin embargo, la situación entre el salsero y la reina de belleza sería mucho más tensa de lo que creemos.

No hay duda alguna de que Marc Anthony es uno de los cantantes con mayor repercusión en el habla hispana. Ya sea por su excéntrica boda con la paraguaya Nadia Ferreira o sus estrenos musicales incursionando en el género urbano junto a Maluma, el salsero puertorriqueño siempre está listo para acaparar portadas y magazines de espectáculos.

Esta vez fue Dayanara Torres, su expareja y madre de sus dos hijos, quien se habría referido al cantante durante una visita a México mientras celebraba su aniversario 30 de la corona de Miss Universo.

La familia Muñiz Torres celebrando la graduación de Cristian (Foto: Marc Anthony y Dayanara Torres / Instagram)

Recordemos que, luego de ser coronada como la mujer más bella del planeta por el certamen, Dayanara Torres inició un romance con Marc Anthony. De esa relación nacieron Cristian y Ryan, sus dos hijos en común.

Pese a la corta duración del matrimonio entre ambos, se sabe que aún se llevan bien y comparten momentos familiares juntos, aunque creemos que luego de lo dicho por modelo, algo cambiará entre ellos.

DAYANARA TORRES, ¿LE ENVIÓ UNA INDIRECTA A MARC ANTHONY?

Durante su estancia en tierras mexicanas, la modelo de 48 años dialogó con el periódico Primera Hora y reveló algunas cosas que supo aprender tras separarse del cantante puertorriqueño, además de hacer énfasis en todas las relaciones que tuvo en su vida.

Si bien era una declaración que pudo pasar inadvertida, llamó la atención que la Miss Universo 1993 declarara que fue víctima de humillaciones y vejámenes durante uno de estos amoríos. Tales palabras causaron alarma entre sus seguidores, quienes teorizaron que la modelo estaba haciendo una clara referencia al autor de “Qué precio tiene el cielo”.

Dayanara Torres es una modelo y exreina de belleza nacida en Puerto Rico (Foto: Dayanara Torres/Instagram)

“Uno siempre le tiene miedo a enamorarse nuevamente, especialmente cuando pasas por cosas tan fuertes, humillantes, tristes, pero yo no quería dar poder a ese episodio que no tiene que ver conmigo y que rija mi vida, o mis miras al amor”, indicó Dayanara Torres al citado medio mexicano.

Aunada a esas palabras, la reina de belleza confesó que su actual pareja siempre la anima a querer mostrar su mejor versión y no apagar su luz interior. “Es una persona que me quiere ver triunfar, no es una persona que me quiere guardar en una cajita, al contrario, me quiere ver brillar, me quiere ver en el escenario, estoy viviendo algo totalmente diferente”.

Cuando todavía eran una feliz pareja. Marc Anthony y Dayanara Torres se casaron en Las Vegas, en el año 2000. Juntos tienen dos hijos (Foto: Jim Ruymen / AFP)

Como bien sabemos, Dayanara tiene una relación con el productor de televisión Marcelo Gama, y contrariamente a lo que sucedía con Marc Anthony, ambos decidieron mantenerse alejada del acoso de la prensa y los flashes de los paparazzis.

Sea como fuere, todos queremos tu felicidad, Dayanara. ¡Muchas felicidades por otro aniversario de tu corona!

EMOTIVAS PALABRAS DE DAYANARA TORRES Y MARC ANTHONY A SU HIJO

La graduación del mayor de los hijos de Dayanara Torres estuvo cargada de diversas dedicatorias, en especial, por parte de sus famosos padres.

“Demasiadas emociones, mi Kitian [como le dice de cariño]. ¡Lo hiciste! ¡Todo lo que te propones lo logras con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada bendición que recibes. Tu talento está más allá de las palabras. ¡Tienes todo y el mundo es tuyo!”, escribió Dayanara Torres en su cuenta de Instagram.

La reina de belleza al lado de su hijo Cristian (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Marc Anthony también celebró el logro de su hijo y le dedicó un mensaje, que también incluyó a Ryan: “Amo a mis hijos hasta la luna y de vuelta, y podemos celebrarte hoy. ¡No podría estar más orgulloso! ¡Mis chicos hermosos! Felicidades CRISTIAN, ¡lo lograste!”.