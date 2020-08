Existen relaciones en el mundo del espectáculo que dieron o dan hasta el momento mucho de qué hablar, ya sea por la diferencia de edad o porque simplemente no llegaron a convencer a sus seguidores; lo cierto, es que hay quienes desconocen que sus estrellas favoritas estaban o están vinculadas con personajes que no tendrían nada que ver con ellas.

Debido a que estos romances fueron o son muy sonados, el portal Univisión publicó un artículo en el que da a conocer los amoríos que las actrices de telenovelas tuvieron, incluso algunos llegaron al altar.

VERÓNICA CASTRO Y MANUEL ‘LOCO’ VALDÉS

Fruto del amor entre los actores nació Cristian Castro (Foto: Instagram de Verónica Castro y Twitter de Manuel Valdés)

Verónica Castro y Manuel ‘Loco’ Valdés tuvieron un romance muy intenso, luego de conocerse en la puesta en escena “Don Juan Tenorio”. Fue en este escenario que la actriz cautivó con su belleza al actor, quien cayó rendido a sus pies.

Cuando se hizo pública su relación, muchos la cuestionaron por la diferencia de edad, pues él le llevaba 22 años; pese a ello, continuaron y quedó embarazada cuando se encontraba cursando la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Meses después nació Cristian Castro.

En una entrevista para el diario La Jornada, la protagonista de “Los ricos también lloran” y “Rosa salvaje” dio a conocer que la forma de ser de Valdés la enamoró. “Me conquistó porque era muy inteligente, correcto, encantador, coqueto, atrevido y divertido”.

MAITE PERRONI Y KOKO STAMBUK

Maite derrochando amor hacia Koko (Foto: Maite Perroni / Instagram)

Maite Perroni y Koko Stambuk tienen una relación estable desde hace varios años. Ellos se conocieron en 2013 cuando el músico, productor y compositor chileno fue el encargado de producir el álbum “Eclipse de luna” de la ex RBD. Un par de meses después de grabar el disco comenzaron a salir y poco a poco se fueron enamorando.

Desde ese momento han estado juntos y dan a conocer su amor a través de las redes sociales. Incluso, ya tienen planes para casarse, pues él ya le pidió la mano.

A muchos seguidores de la protagonista de “Oscuro deseo” no les parece el romance de la actriz porque consideran que el productor no es de su estilo. “Koko nunca me dijo: ¿Quieres ser mi novia? Koko me dijo: ¿Te quieres casar conmigo?, en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como, ¡sí, sí me quiero casar contigo! Fue algo muy de él y mío no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real”.

ANAHÍ Y MANUEL VELASCO

Anahí se casó con el gobernador de Chiapas con quien tiene dos hijos (Foto: Anahí / Instagram)

La relación de Anahí y Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, llegó al altar, aunque fue muy cuestionada porque se mezcló el espectáculo con la política. Ambos comenzaron a salir en abril de 2012, después de que un amigo de la ex RBD los presentó.

“Admiro su integridad porque me ha demostrado ser un hombre con valores y principios. Me encanta el lugar que le da a la familia y el amor con el que trata a su madre. Admiro la fortaleza que tiene para nunca dejar de luchar por sus objetivos; pero, sobre todo, que es un hombre muy bueno, muy noble y con un gran corazón”, dijo la actriz en una entrevista con la revista Caras México.

El 25 de abril de 2015 se casaron en la Catedral de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. El 22 de agosto de 2015, Anahí y Manuel Velasco festejaron su segunda boda, esta vez por civil. Fruto de su amor, tienen dos hijos: Manuel y Emiliano.

ANGELIQUE BOYER Y JOSÉ ALBERTO ‘EL GÜERO’ CASTRO

Angelique Boyer y José Alberto ‘El Güero’ Castro tuvieron una relación de cuatro años, de los cuales tres convivieron (Foto: Captura Confesiones)

Angelique Boyer y José Alberto Castro iniciaron un romance en 2010 cuando ella protagonizó “Teresa”, justo la telenovela que produjo ‘El Güero’ y llevó a la fama a la joven actriz que en esa oportunidad tenía 22 años.

Aunque ya tenían varios meses de andar juntos, la histrión hizo pública la relación al año siguiente, en octubre de 2011. Desde ese momento se dejaron ver juntos y los medios del espectáculo no desaprovechaban la oportunidad para fotografiarlos y hacer notar la diferencia de edad entre ambos, quienes se llevan 23 años.

Los padres de la actriz no lo aceptaban como su pareja, haciendo que ella se distancie de ellos para ir a convivir con el que era en ese momento el amor de su vida. Al final, su amorío terminó en 2014.

THALÍA Y ALFREDO DÍAZ ORDAZ

Thalía durante una entrevista junto a su entonces pareja Alfredo Díaz (Foto: Captura del programa Nuestro Gran Sueño - NGS)

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz, hijo del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, tuvieron un romance cuando ella era menor de edad. Fue él quien la ayudó a producir su primer disco como solista y obtener su primer protagónico en Televisa con María Mercedes, según publicó El Heraldo de México.

“Me sentía protegida y segura con él, yo tenía 17 años [cuando pasó]. Él me llevaba 20 años, tenía todo el colmillo y la niña cayó en las garras del lobo feroz”, dijo la también cantante en una entrevista.

Pero eso no era todo, Alfredo estaba casado y tenía dos hijas. Lo peor fue cuando él empezó a tratarla mal, haciendo que el amor que sentía disminuyera. Se dijo que ambos habían contraído nupcias, pero al poco tiempo él perdió la vida. Así llegó a su fin esta historia de amor tormentosa.

ALEJANDRA ÁVALOS Y ALEJANDRO PHILLIPE

Alejandra con su entonces pareja 13 años menor que ella (Foto: Alejandra Ávalos /Twitter)

Alejandra Ávalos y Alejandro Phillipe se convirtieron en otra de las parejas disparejas. Aquí la diferencia de edad también era marcada, pero porque ella era mayor por 13 años.

Muchos cuestionaron la relación, además de la edad, porque no tenían mucho en común, pues él no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo; ya que era abogado y economista.

Ellos se llegaron a comprometer y tenían planeado casar en 2017; al final, rompieron su compromiso.

