ALERTA DE SPOILER: antes de seguir leyendo, recuerda que aquí te daremos spoilers de ‘Death Note’ One Shot 2020, así que si no quieres enterarte todo lo que pasa en el manga, no deberías de seguir mirando más abajo que este párrafo.

Pues si llegaste hasta aquí, estás dispuesto a enterarte todo lo que tiene que ver con la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al manga de ‘ Death Note ’ y el contexto de lo que sucede pero por siacaso te dejaremos una última alerta de spoiler.

Todavía estás a tiempo de no spoilearte sobre lo que pasa en el manga One Shot de 'Death Note', esta es tu última oportunidad.

Minoru Tanaka, protagonista de este One Shot de ‘Death Note’, no tuvo mejor idea que vender el ‘cuaderno de muerte’ para así ganar dinero y posteriormente deslindarse de lo que significaba llevar el poder de los Shinigamis para matar personas. No quería ser el nuevo Kira.

Es así como se inicia la venta de la Death Note en Sakura TV (lugar donde Yagami Light mandaba los mensajes de alerta cuando era Kira) cuando Ryuk levantaba un pequeño cartel. Near, ahora transformado en 'L' por ser el detective más reconocido del mundo, lo mira asombrado ante tal acto de inteligencia de Minoru (del cuál no sabía nada más que había otra Death Note) y desea conocerlo.

Él es Minoru Tanaka, personaje principal que es el que está vendiendo la Death Note al mejor postor. (Foto: Shueisha)

La policía de Japón se entera de esto y Matzuda (el que le disparó a Light en el final del manga original) se entromete en plena transmisión en vivo con el cartel de la subasta de la Death Note y hace que la creencia sobre el poder de la misma se haga conocida y posteriormente se ‘dispare’ el dinero que ofrecían por la misma.

La situación llegó a oídos de los jefes de los países que ofrecieron un tremendo dineral pero para resumirlo todo y no spoilear tanto, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos termina ganando la puja por billones de dólares y cuando Ryuk llega a darle el cuaderno, este se sorprende con una regla que dice “aquellos que compren o vendan el cuaderno morirán”, así que este desiste a tomar el cuaderno pero afirma que “todo el mundo sabrá que Estados Unidos tiene el poder de Kira”, manteniendo en secreto que no tiene nada.

