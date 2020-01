Ha pasado algún tiempo desde que la comunidad que lee mangas y animes ha escuchado el famoso nombre de “Bleach”. Considerado en su momento como una de las principales series de este mercado, los fans se han sorprendido al enterarse que la misma franquicia volverá de alguna manera este 2020 con un producto alternativo o una continuación de lo pasó en su manga original.

La versión animada de “Bleach” culminó en el 2012 mientras el manga siguió publicándose hasta el 2016. Su legado continuó a través de los videojuegos y una secuela a modo de historieta que continuó durante los siguientes años, pero ahora parece que habrá un evento especial por su 20 aniversario que llegará este 2020.

La última aparición de "Bleach" en los últimos años será con su nuevo juego para móviles ‘Bleach: Immortal Soul’, que llegará en el primer semestre para Android y iOS sin costo alguno (Foto: Google Play)

Ya se había rumoreado desde antes que se anunciaría algo pronto de “Bleach”, aunque nadie había confirmado nada hasta que el lunes 27 de enero se reveló parte del contenido que formaría parte del Anime Japan 2020, un festival anual de anime que es famoso por honrar lo mejor del anime así como compartir nuevos anuncios de futuros proyectos.

Considerando la trayectoria que tiene “Bleach”, no es raro que tenga lugar en este evento su celebración del 20 aniversario. ¿Qué estará planeando el creador de “Bleach” o la compañía de animación? ¿Acaso será un nuevo anime? ¿O una continuación del manga? Existen muchas posibilidades que los fans estarían dispuestos a seguir en los próximos meses.

Por ahora, lo que se sabe es que la presentación de “Bleach” será en Japón y se hará bajo el nombre de “Bleach 20th Anniversary Project And Tite Kubo New Work Presentation” el próximo 21 de marzo. Aquí los fans se han quedado perplejos porque no se detalla si el nuevo trabajo estará relacionado a la franquicia de “Bleach” o será una celebración de su trayectoria con la presentación de una serie aparte de Tite Kubo.

Sin embargo, los fans han especulado que sería el momento perfecto para que el anime vuelva a producirse, en especial porque el arco de historia favorito de todos no fue producido, dando como resultado que la serie animada terminara antes de que el manga llegue a su final. Pero, ¿cómo podrían adaptar el “Thousan-Year Blood War” si ni siquiera se preparó su llegada en los anteriores episodios de “Bleach”?

Para muchos, el fin de "Bleach" llegó con la batalla entre Ichigo vs. Aizen, aunque el manga continuó su publicación algunos años después (Foto: TV Tokyo)

En otra instancia, Yonkou Productions anunció que el último trabajo de Kubo tendría un one-shot a modo de OVA, lo cuál quiere decir que esta producción no será trasmitida por la televisión ni entrará a la pantalla grande. “Burn The Witch” se conecta técnicamente a “Bleach”, así que hay una posibilidad de que su película se conecte con los protagonistas de “Bleach” y sea este el especial del que tanto se habla.

Ahora, este podría ser el único motivo por el cuál se anunció un tributo por el 20 aniversario de “Bleach”, pero lo más probable es que el show haya regresado por su comunidad. Durante años los fans de la serie, tanto del anime como manga, han apoyado una campaña de Change.Org. pidiendo dinero para dárselo a su creador y que continúe la serie, e incluso han seguido invirtiendo en la franquicia con la esperanza de que vuelva a la pantalla chica.

Hasta el día de hoy no se ha revelado más información sobre lo que pasará exactamente o lo que no, pero los actores de voz Masakazu Morita, Ryotaro Okiayu, el editor en jefe de Weekly Shonen Jump Hiroyuki Nakano, y el miembro del dúo de comedia de “America Zarigani”, Yoshiyuki Hirai, aparecerán en su presentación el 21 de marzo.

El evento también cuenta con otros paneles y espacios para las franquicias que anuncien o no nuevos proyectos a futuro. El Anime Japan 2020 durará del 21 de marzo al 24 en el Tokyo Big Shift, siendo los dos primeros días abiertos al público en general para que los demás se mantengan en el sector privado. ¿Qué será este nuevo proyecto de “Bleach”? Lo sabremos en un par de meses.

