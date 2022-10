Pese a ser un mes caracterizado por las cintas de terror y suspenso, Netflix incluyó en su catálogo de estrenos para octubre la miniserie “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home”, una producción romántica basada en las publicaciones de Tembi Locke.

La serie de Netflix se divide en ocho episodios y sigue la dramática relación entre Amahle “Amy” Wheeler (Zoe Saldaña) y Lino (Eugenio Mastrandrea), dos personas totalmente distintas que se conocen y deciden vivir un complicado romance, el cual debe sortear las diferencias culturas y la enfermedad de uno de estos.

Si bien la producción está basada en las memorias “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home”, de la autora Tembi Locke, esta también refleja una historia real de la autora, la cual plasma en sus obras.

LA HISTORIA REAL DE “DESDE CERO” DE NETFLIX

La historia inicia cuando Tembi Locke viaja a Italia por motivos de estudios y conoce a Saro Gullo, un cocinero local con el que se complementa desde los primeros días.

Pese a la oposición de la familia de él, que no aprueba su relación con una extranjera afrodescendiente, y de los padres de ella, quienes están en contra de sus viajes de estudios, y ahora románticos, la pareja decidió casarse en 1995 en Los Ángeles, en una ceremonia a la que la familia del cocinero no se presentó.

Sin embargo, siete años después, Saro fue diagnosticado con cáncer, el cual superó, por lo que decidieron adoptar a una niña, llamada Zoela, pues tener un hijo era muy complicado en su estado. “Creo que una de las cosas que aprendí es que la vida sigue sucediendo a nuestro alrededor y para nosotros, siempre quisimos ser padres”, comentó Tembi.

Lamentablemente, el italiano fallecería en 2012, víctima de la enfermedad, que se había expandido a otros órganos.

Tembi Locke ha dedicado varias publicaciones a Lino en redes sociales (Foto: tembilocke / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ SARO GULLO?

En 2002, a Saro le diagnosticaron leiomiosarcoma, una forma rara de cáncer de tejido blando. Pese a aceptar el tratamiento, esto también frustró su sueño de convertirse en cocinero profesional, mientras que Tembi optó por cuidarlo, poniendo en pausa su prometedora carrera como actriz.

Pese a recuperarse, la enfermedad volvería varios años después, aún más fuerte, y es que pese al éxito de los tratamientos para mantenerla a raya, lo cierto que esta nunca se fue y se expandió a otros órganos.

Para aquel momento, la relación entre Saro y su familia, principalmente su madre, había mejorado, principalmente tras conocer sobre su enfermedad, algo que se reflejó en el viaje de Tembi y Zoela a Sicilia, para cumplir con las últimas voluntades de su esposo.