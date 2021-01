La primera temporada de “Destino: La Saga Winx” (“Fate: The Winx Saga” en su idioma original), serie de Netflix basada en la serie animada “Winx Club”, creada por Iginio Straffi, cautivó a los usuarios de la plataforma y después de los seis episodios, esperan con ansias una segunda entrega que resuelva algunas preguntas.

Tras llegar a Alfea, Bloom descubrió varios secretos sobre su origen y su familia, por ejemplo, se enteró que es una suplente, es decir, sus padres son hadas, pero la dejaron en el primer mundo para que otra familia la cuide.

Además, junto a otras hadas se ven inmersas en asuntos relacionados al amor, las rivalidades y los monstruos que amenazan su propia existencia. Entonces, ¿qué pasará en la segunda entrega de “Destino: La Saga Winx”? Seventeen compartió una lista con las preguntas que debe responder la nueva entrega.

1. ¿ROSALIND REALMENTE SERÁ LA NUEVA DIRECTORA DE ALFEA?

Mientras las cinco amigas estaban en el primer mundo en casa de Bloom, Rosalind asesinó a la directora Dowling y la enterró junto a los quemados. Por eso cuando ellas volvieron a Alfea, se encontraron con una gran sorpresa: Rosalind parece ser la nueva directora y estar a cargo de todo. ¿Bloom dejará que se salga con la suya?

Bloom liberó a Rosalind para conocer su verdadero origen (Foto: Netflix)

2. ¿SKY INTENTARÁ RESCATAR A SILVA?

Al final de la primera temporada de “Destino: La Saga Winx”, Sky se enteró que su maestro Silva asesinó a su padre Andreas para evitar que cumpliera las ordenes de Rosalid. Pero cuando Andreas regresó después de muchos años Silva fue arrestado por el Ejército Solariano. ¿Qué hará Sky? ¿Perdonará a su mentor? ¿Intentará rescatarlo?

Sky tiene un gran vinculo con Silva, quien no solo es su mentor sino su figura paterna (Foto: Netflix)

3. ¿SKY ACEPTARÁ A SU PADRE?

Si bien el padre de Sky ha vuelto no significa que tenga algún vínculo con su hijo. Andreas no solo apoya a Rosalind también crió a Beatriz y a pesar de estar vivo no buscó a Sky. ¿Padre e hijo crearán un vínculo? ¿O se mantendrán alejados?

Danny Griffin es Sky. (Foto: Netflix)

4. ¿QUÉ PASARÁ CON LOS SOLARIANOS?

Con Rosalind al mando es claro que los solarianos también están listos para hacerse cargo de Alfea para incrementar el número de su ejército, así que lo más probable es que las cosas cambien en la escuela de magia. Bloom y sus amigas conocen la verdad sobre las tendencias malvadas de la reina Luna, por lo tanto lo más probable es que luchen contra ella.

Las cinco hadas no dejarán que los Solarianos se apoderen de Alfea (Foto: Netflix)

5. ¿EL RESTO DE LAS CHICAS TAMBIÉN SE VOLVERÁN HADAS?

Al final de “Destino: La Saga Winx”, Bloom desbloqueó magia antiguas de las hadas y consiguió sus alas de fuego, pero en la segunda entrega de la serie de Netflix es posible que sus compañeras sigan sus pasos y consigan sus alas.

¿Bloom compartirá lo que aprendió con Rosalind? (Foto: Netflix)