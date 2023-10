¿Eres un verdadero fanático de Digimon? ¡Entonces, esto es para ti! La esperada película anime “Digimon Adventure 02: The Beginning” llega para deleitarnos con nuevas aventuras y emociones en el mundo digital. Esta película es la última incorporación a la famosa franquicia producida por Toei Animation, y estamos aquí para contarte todos los detalles para que no te la pierdas.

La cinta nos sumerge en la misma continuidad de las dos primeras series de anime televisivo de Digimon. Pero, ¿qué hace que esta entrega sea aún más especial? El director Tomohisa Taguchi y el escritor Akatsuki Yamatoya, quienes previamente colaboraron en la última película de la saga, “Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna,” se reúnen una vez más para trabajar en “The Beginning.”

Mientras que “Last Evolution Kizuna” se centró en el emocionante final de los DigiDestined, “The Beginning” se adentra en la historia de sus orígenes. Prepárate para un viaje en el tiempo y descubre cómo comenzó esta inolvidable aventura.

Póster promocional de "Digimon Adventure 02: The Beginning" (Foto: Toei Company)

¿DE QUÉ TRATA “DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING”?

Dos años después de la épica batalla contra Eosmon, nuestros queridos héroes, Davis Motomiya, Ken Ichijouji, Yolei Inoue, Cody Hida, T.K. Takaishi y Kari Kamiya, se encuentran con un niño misterioso llamado Lui Ohwada. Lo curioso es que Lui porta un Digivice sin poderes y afirma ser el primer Digidestinado de la historia. Esto desencadena una serie de eventos que los sumerge de nuevo en el emocionante mundo digital.

Pero eso no es todo. En el mundo real, algo igualmente inusual sucede. Aparece un Digimon llamado Ukkomon, con un objetivo singular: quiere que cada persona en el mundo tenga su propio compañero Digimon.

La sinopsis oficial de la película dice “Estamos en 2012, diez años después de que ocurrieran las aventuras entre Odaiba y el Mundo Digital. Si bien se han embarcado en sus propios caminos, Daisuke y los otros ‘DigiDestined’ y su compañero Digimon todavía están unidos por el mismo vínculo”.

“Entonces, un día, un Digitama gigante aparece repentinamente en el cielo sobre la Torre de Tokio y envía un mensaje al mundo. ‘Que todos en el mundo tengan amigos. Que cada uno tenga un Digimon’. Mientras el mundo observa, un joven llamado Lui Ohwada aparece ante Daisuke y sus amigos con un DIGIVICE roto”.

¿Qué secretos y aventuras aguardan a nuestros valientes Digidestinados en esta nueva y emocionante entrega de “Digimon Adventure 02: The Beginning”?

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING”

¿CÓMO VER “DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING”?

¡La espera ha terminado! “Digimon Adventure 02: The Beginning” hizo su gran debut en los cines de Japón el 27 de octubre de 2023. Pero, no te preocupes si no pudiste volar a Japón para verla, ¡porque tenemos buenas noticias para los fanáticos en Estados Unidos!

La película anime llegará a las salas de Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, y lo mejor de todo es que estará doblada en inglés.

Mientras tanto, “Digimon Adventure 02: The Beginning” llegará a Australia y Nueva Zelanda el 23 de noviembre, y a España el 1 de diciembre.

Así que, prepárate para revivir las emocionantes aventuras de los Digidestinados en la gran pantalla.

FICHA TÉCNICA DE “DIGIMON ADVENTURE 02: THE BEGINNING”

Dirección: Tomohisa Taguchi.

Guion: Akatsuki Yamatoya.

Empresa productora: Toei Animation y Yumeta Company.

Distribuidora: Toei Company, Ltd.

Duración: 87 minutos.

