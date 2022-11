Los personajes conocidos como “Power Rangers” marcaron un hito para muchos jóvenes de la década de los noventas e inicios del dos mil. La franquicia televisiva de estos superhéroes comenzó con “Mighty Morphin” y dentro de poco cumplirá 30 años de su estreno.

“Mighty Morphin Power Rangers” se emitió por primera vez el 28 de agosto de 1993, a través del canal Fox Kids. Está basada en el programa japonés “Kyōryū Sentai Zyuranger”, pero logró un éxito internacional mucho mayor.

La primera generación tuvo tres temporadas y un total de 145 episodios. Los actores que interpretaron a los protagonistas se convirtieron en icónicas figuras de la cultura pop. Lamentablemente, a lo largo de los años, algunos se han marchado. Recientemente, se anunció el fallecimiento de Jason David Frank, quien daba vida al Ranger Verde.

A continuación, les contaremos qué pasó con el reparto principal de “Mighty Morphin Power Rangers”. Antes de seguir, mira el tráiler que se emitía en ese entonces.

¿QUÉ PASÓ CON LOS ACTORES DE “MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS”?

1. Austin St. John como el Ranger Rojo original

Austin St. John interpretó a Jason Lee Scott, el líder del grupo de chicos y el primer Ranger Rojo que apareció en la televisión. Lamentablemente, dejó la serie a mitad de la temporada 2, aunque volvió para “Power Rangers Zeo” como el Ranger Dorado y un capítulo especial llamado “Forever Red” con todos los Rangers Rojos en el décimo aniversario de la franquicia.

El actor nació el 17 de septiembre de 1974 en la ciudad de Nuevo México, Estados Unidos. Desde pequeño, demostró tener mucho talento para las artes marciales, algo que fue fundamental para interpretar su rol como superhéroe.

En la vida real, llegó a tener cinta negra tanto en Taekwondo como en Judo. Pese al éxito que tuvo la serie, Austin St. John decidió mantenerse alejado de las pantallas para trabajar como paramédico en las fuerzas militares.

Sus últimos trabajos como actor fueron “Monsters at Large” (2018), “A Walk with Grace” (2019) y un episodio de “Power Rangers Beast Morphers” (2020). Además, es productor del videojuego “Black Salt Coreuption” y de la película “A gift of the heart”

Austin St. John como Jason Lee Scott, el Ranger Rojo y líder del grupo de superhéroes (Foto: Saban International / Austin St. John / Instagram)

2. Thuy Trang como la Ranger Amarilla original

Thuy Trang interpretó a Trini Kwan, la primera Ranger Amarilla, quien decidió dejar el traje en la segunda temporada de la serie. Sin embargo, no renunció a la actuación, pues luego participó en “The Crow II - City Of Angels” (1996) y en “Spy Hard” (1996). Lamentablemente, la artista murió en un accidente automovilístico en el 2001 con tan solo 27 años.

Thuy Trang nació el 14 de diciembre de 1973 en Vietnam y se mudó a los Estados Unidos después de la guerra que vivió su país. La actuación no siempre estuvo en sus planes. Inicialmente, tenía planeado estudiar ingeniería civil en la Universidad de California, e incluso ganó una beca. No obstante, surgió la oportunidad de interpretar a la Ranger Amarilla y su carrera empezó.

3. Walter Emanuel Jones como el Ranger Negro original

Walter Emanuel Jones interpretó a Zack Taylor, el primer Black Ranger, aunque solo se mantuvo en el papel hasta la segunda temporada, ya que se marchó junto con Austin St. John y Thuy Trang.

El actor y bailarín nació el 30 de noviembre de 1970 en Detroit, Estados Unidos. A diferencia de otros compañeros, ya había tenido roles en títulos como “Beverly Hills, 90210″ y “Malcom X” (1992).

Después de su trabajo en “Power Rangers”, siguió en la industria como actor de doblaje. Algunos de sus proyectos han sido “Open Season 2″, “Lluvia de hamburguesas 2″ y algunos videojuegos. Asimismo, formó parte de algunas películas y series como “The Shield”, ganadora de un Globo de Oro por Mejor Serie Dramática.

4. Amy Jo Johnson como la Ranger Rosada

Amy Jo Johnson interpretó a Kimberly Hart, la Ranger Rosada. Su personaje era el interés amoroso del Ranger Verde y ella tenía una gran habilidad para la gimnasia y el arco. Ella permaneció en la serie durante las tres temporadas. Además, regresó para la película “Power Rangers Turbo”.

La actriz nació el 6 de octubre de 1970 y, desde niña, le interesó la gimnasia artística, pero una lesión le impidió continuar con su carrera deportiva. Después de eso, se enfocó en su carrera como actriz, lo que la llevó a estudiar en la Academia Americana de Arte Dramático.

Desde entonces, Amy Jo Johnson ha participado en títulos como “Felicity”, “The Division”, “Flashpoint” y “Covert Affairs”. Además, se ha desempeñado como productora y directora en proyectos como “Tammy’s Always Dying” y “The Has Been” (2019), así como un episodio de “Superman and Lois” (2022).

5. Jason David Frank como el Ranger Verde

Jason David Frank interpretó a Tommy Oliver, el Ranger Verde. En un principio, el personaje apareció como un antagonista, pues era un estudiante experto en artes marciales y que era controlado por los villanos para ocupar un puesto en el grupo de héroes. Después de la serie, regresó a la franquicia con “Power Rangers Dino Thunder” (2004), en el episodio “Forever Red” de “Power Rangers: Fuerza Salvaje” y en el décimo capítulo de “Power Rangers Super Ninja Steel”.

El actor, de 46 años, nació el 4 de septiembre de 1973 en California, Estados Unidos. Su primer papel fue como el Ranger Verde. También ha tenido pequeñas apariciones en películas de acción como “The one warrior”.

Desgraciadamente, es otro de los miembros del equipo que ya partió. Jason David Frank falleció el 20 de noviembre del 2022, a la edad de 49 años, según informó su familia y representante. Hasta el momento se desconoce la causa de su deceso.

Jason David Frank interpreta a Tommy Oliver, el Ranger Verde que luego se convirtió en el Ranger Blanco (Foto: Saban International / Jason David Frank / Instagram)

6. David Yost como el Ranger Azul

David Yost interpretó a Billy Cranston, el Ranger Azul y uno de los miembros que se mantuvo en el equipo por más tiempo, ya que participó de 200 episodios. No obstante, su personaje desapareció repentinamente en 1996. Años después, el actor contó en una entrevista con No Pink Spandex, que fue víctima de acoso cuando el elenco descubrió que era gay.

El actor nació el 7 de enero de 1969 en Iowa, Estados Unidos. Desde joven, participó en diferentes competencias de gimnasia artística antes de ingresar a la Universidad. Quiso perseguir su carrera como actor, por lo que estudió comunicaciones y arte dramático en Graceland University.

Después de “Power Rangers”, David Yost ha trabajado como productor en “Alien Hunter” y “The Real Housewives of Beverly Hill”. Actualmente, es un defensor de los derechos de la comunidad LGBTQI+, pues tuvo la traumática experiencia de una “terapia de conversión”.