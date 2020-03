Con la llegada del coronavirus en todo el mundo, el ingreso a cuarentena era inminente, así que por este motivo aquí te dejaremos a algunos de los mejores animes clásicos para todos esos nostálgicos que todavía se siguen emocionando con los capítulos más emotivos y épicos del mundo animado.

Te dejaremos los tráiler y algunos fragmentos de los animes en YouTube para que los veas.

10) Dragon Ball (Z, GT, Super, todas las sagas)

Un clásico de clásicos más seguidos si no es el más icónico en la historia de los animes. Dragon Ball nos retrata la historia del pequeño Gokú y sus aventuras de niño para salvar al mundo; sin embargo, todo se engloba y crece de una manera brutal cuando llega la historia de Z y es que aquí vemos a los enemigos más brutales. GT nos da un final muy querido por los fans (y un opening que es la ‘vieja confiable’ para dedicarle a alguien si estás enamorado) y la continuación canónica, Super.

9) Naruto Shippuden

El enigmático anime del ninja que llega a ser hokage luego de sufrir muchísimo para solamente ser aceptado y querido por los ninjas de su aldea. Naruto Uzumaki es un muchacho que tiene dentro suyo al kyubi, un demonio de nueve colas con inmenso poder; sin embargo, este causó miedo y destrucción hace muchos años por lo que sirve para que Naruto sea tristemente discriminado. El anime narra el camino a lo más alto del ninja junto con sus amigos.

8) Evangelion

Tantas veces nombrado, tantas veces aclamado. Evangelion es uno de esos animes que puedes ver una y otra vez. El camino de dolor y aceptación por parte de Shinji en el anime es llevado por un río de ‘LCL’ muy triste en la película, ‘The End of Evangelion’ mientras este le da al mundo un reinicio que ahora continúa con los ‘Rebuild of Evangelion’.

7) Death Note

La historia de Yagami Light, una de las personas más inteligentes de todo el mundo, se hace presente en el anime de Death Note y es que aquí vemos cómo se enfrenta a las mentes más brillantes, es así como aparece 'L', un detective que se enfrenta cara a cara con ‘Kira’, pseudónimo con el que se le conoce al portador de la Death Note con la que mata a millones con tan solo escribir sus respectivos nombres en sus hojas, con el fin de atraparlo y evitar que este siga haciendo esto.

6) Full Metal Alchemist (la primera versión o el Brotherhood, da igual)

Las aventuras de Edward y Alphonse para resucitar a su madre con una transmutación humana (usando alquimia) se ve afectada ya que el intento fallido les costó su brazo y pierna a uno, y a otro su cuerpo, colocando su alma en una armadura con la que tendrán un camino a seguir enfrentándose a personas que usan la alquimia de una mala manera, los homúnculos, antagonistas principales del anime.

5) Cowboy Bebop

Spike Spiegel, protagonista principal del anime, es una persona de un pasado oscuro que tiene un pasado criminal y al mismo estilo western se adapta rápidamente a la saga con una nave espacial mientras la banda en la que se encuentra el personaje es perseguida por ser los mejores cazarecompensas.

4) Saint Seiya

Está demás decir que la saga de Saint Seiya es una de las mejores del anime. A pesar de que no tiene un final definitivo en el manga (está continuando canónicamente con Next Dimension), todavía sigue captando millones de fans y es que la historia de Seiya y sus amigos, protagonistas principales, con el fin de acabar con la maldad en el universo enfrentándose a dioses y demás, sigue siendo motivo de habla para sus seguidores.

3) Sailor Moon

Sin duda alguna, Sailor Moon es uno de los animes más icónicos de toda la historia. Serena, la protagonista, recibe el poder del ‘prisma lunar’ y realiza transformaciones hermosas. Este anime ayudó a la introducción de los dibujos japoneses al mundo occidental, transformándola en otra de las pioneras y vistas en este sector del mundo.

2) Digimon

La primera saga de Digimon Digital Monsters fue una de las más aclamadas y recordadas por todos los fans del anime en el mundo. Tai y sus amigos, junto con Agumon y los demás digimons se enfrentan a la oscuridad máxima en lo que sería el inicio de una aventura que ya tiene más de 20 años.

1) Samurai X

Sin duda alguna, uno de los animes si no es el anime con el que jamás hay pierde es Samurai X. Kenshin Himura es el nombre de una persona en Japón que fue un antiguo asesino conocido como ‘Battosai el destajador'. Ahora, reformado, anda por la vida con una espada con filo invertido con el fin de no volver a matar a alguien. Sus aventuras lo llevan a conocer a algunas personas que, más que ser sus amigos, terminan siendo su familia. Es aquí donde el pasado lo buscará una y otra vez y este tendrá que enfrentarlo fieramente si quiere dejarlo atrás.

