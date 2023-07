Después de más de un año de espera, la tercera temporada de “Dulces Magnolias” (“Sweet Magnolias” en su idioma original) finalmente se estrena en Netflix el 20 de julio de 2023. En los nuevos episodios, Maddie, Dana y Helen deberán enfrentar nuevos problemas, personajes de su pasado y complicaciones con sus familias.

JoAnna Garcia Swisher, Heather Headley y Brooke Elliot regresan como las protagonistas de la ficción basada en los libros de la novelista de romance y misterio Sherryl Woods. La encargada de llevar la historia a las pantallas fue la productora ejecutiva Sheryl J. Anderson.

Además, vuelven Chris Klein, Logan Allen, Carson Rowland, Bianca Berry Tarantino, Annaliese Judge, Jamie Lynn Spears, Chris Medlin y Dion Johnstone. Entonces, ¿quién es quién en la tercera temporada de “Dulces Magnolias”?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “DULCES MAGNOLIAS”

1. JoAnna Garcia Swisher como Maddie Townsend

JoAnna García Swisher, conocida por su papel de Sam en “Are You Afraid of the Dark?”, Vicki Appleby en “Freaks and Geeks” y en papeles en “Privileged”, “Better with You”, “Animal Practice” y “Once Upon a Time”, regresa como Maddie Townsend, quien busca la mejor manera de ayudar a Cal y trabaja para despejar su propio camino emocional.

JoAnna Garcia Swisher como Maddie y Heather Headley como Helen Decatur en la tercera temporada de "Dulces Magnolias" (Foto: Netflix)

2. Heather Headley como Helen Decatur

Heather Headley, quien ganó el premio Tony en el 2000 a la mejor actriz en un musical por el papel principal de “Aida” y ganó el premio Grammy 2010 al Mejor Álbum de R&B Gospel Contemporáneo por su álbum “Audience of One”, vuelve como Helen Decatur, una abogada formidable que se enfrenta a decisiones difíciles sobre los hombres de su vida.

Heather Headley como Helen Decatur en la tercera temporada de "Dulces Magnolias" (Foto: Netflix)

3. Brooke Elliot como Dana Sue Sullivan

Brooke Elliot, conocida por sus papeles de Jane Bingum en la serie de Lifetime “Drop Dead Diva”, retoma su papel de Dana Sue Sullivan en la tercera temporada de “Sweet Magnolias”. La estimada chef y orgullosa propietaria de Sullivan’s busca una manera de usar el cheque de Miss Frances para ayudar a la comunidad.

Brooke Elliot como Dana Sue Sullivan en la tercera temporada de "Dulces Magnolias" (Foto: Netflix)

4. Carson Rowland como Ty

Carson Rowland, que apareció en “La asesina de sueños”, “Give Me Love”, “Cruel Fixation”, “American Housewife”, “Santa in Training”, “Ghost Tape”, “Run”, “Pequeñas mentirosas: Pecado original” y “After”, asume el rol de Ty, el hijo mayor de Maddie y Bill Townsend. Se trata de un talentoso jugador de béisbol de su escuela secundaria.

Carson Rowland regresa como Ty en la tercera temporada de "Dulces Magnolias" (Foto: Netflix)

5. Annaliese Judge como Annie

Annaliese Judge, que anteriormente participó en la película “Where’s Rose”, vuelve a interpretar a Annie en los nuevos episodios de la serie de Netflix. La hija de Dana Sue, amiga de los hermanos Townsend y una ávida fotógrafa.

Isaac hablando con Annie en la tercera temporada de "Dulces Magnolias" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de la temporada 3 de “Dulces Magnolias”: