Creada por Sheryl J. Anderson, “Sweet Magnolias” (“Dulces Magnolias” en español) es una serie basada en las novelas homónimas de Sherryl Woods. El drama romántico de Netflix se desarrolla en la ciudad de Serenity, donde un pequeño grupo de tres mujeres que han sido amigas desde la secundaria tratan de apoyarse en todo momento para sortear las dificultades de la vida amorosa, profesional y familiar.

Una de ellas es Maddie Townsend, una mujer con tres hijos que acaba de descubrir que su marido le es infiel. Sus amigas tratarán de apoyarla, al mismo tiempo que lidian con sus propios problemas y desafíos personales.

“Sweet Magnolias” tiene como protagonistas a JoAnna García Swisher como Maddie, Brooke Elliott como Dana Sue, Heather Headley como Helen, Logan Allen como Kyle, Anneliese Judge como Annie, Carson Rowland como Tyler, Justin Bruening como Cal Maddox, Chris Klein como Bill y Jamie Lynn Spears como Noreen. Pero, ¿dónde viste a estos actores antes de que fueran parte de la primera temporada de la ficción de Netflix?

Dulces Magnolias, personajes: ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

JOANNA GARCÍA SWISHER (MADDIE TOWNSEND)

Joanna Garcia es una actriz estadounidense, reconocida por su papel como Mia Putney en la sitcom “Better with You”. Protagonizó durante dos años la serie “Are You Afraid of the Dark?”. Fue invitada en series como “Party of five”, “What I like about you”, “Off Centre” o “How I met your mother”.

Entre el 2001 y 2007 dio vida a Cheyenne Hart-Montgomery en “Reba” , un año más tarde fue Megan Smith en “Privileged” y Ariel en “Once Upon a Time”.

BROOKE ELLIOTT (DANA SUE SULLIVAN)

Antes de dar vida a una de las mejores amigas de Maddie en “Dulces Magnolias", Brooke interpretó a Jane Bingum en “Drop Dead Diva”. En 2009 ganó el Premios Satellite en la categoría Mejor actriz de serie de comedia o musical.

Brooke Elliott interpreta a Dana Sue Sullivan en "Dulces Magnolias" (Foto: Netflix)

HEATHER HEADLEY (HELEN DECATUR)

Heather Headley es una cantante, productora y actriz trinitense que obtuvo un premio Grammy y un premio Tony. Headley interpretó a la Dr. Jamison en ‘She’s Gotta Have I ty Gwen Garrett’ en “Chicago Med”.

CHRIS KLEIN (BILL TOWNSEND)

Chris Klein es mejor conocido por interpretar a Chris ‘Oz’ Ostreicher en la franquicia de películas “American Pie”. Recientemente interpretó a Orlin Dwyer, también conocido como Cicada en “The Flash”. Además fue parte de películas adolescentes como “Solo Amigos” y “American Dreamz”.

CARSON ROWLAND (TY TOWNSEND)

Antes de ser el hijo mayor de Maddie y Bill, Carson Rowland interpretó a Cole Reyes en “I Am Frankie” y a “Will Hansen” en la serie “American Housewife”. También fue parte de “Tweet: The Series”, “Dream Killer”, “Crel Fixation” y “Santa in Training”.

LOGAN ALLEN (KYLE TOWNSEND)

Mientras que en “Dulces Magnolias” interpretó al hijo menor de Maddie, en “Talia in the Kitchen”, serie de 2015, fue Vinnie. Logan Allen también ha aparecido en “Creepshow” y “Bernie the Dolphin 2”.

JAMIE LYNN SPEARS (NOREEN FITZGIBBONS)

La hermana menor del ícono del pop Britney Spears, Jamie Lynn Spears, desapareció de las pantallas luego de protagonizar el show de Nickelodeo “Zoey 101”.

ANNELIESE JUDGE (ANNIE SULLIVAN)

El rol de Annie, la hija de Dana Sue Sullivan, en “Sweet Magnolias” marca el debut en pantalla para Anneliese Judge.

JUSTIN BRUENING (CAL MADDOX)

Justin Bruening es un actor y modelo estadounidense que dio vida a Kyle Dash en “Good Behavior” y a Matthew Taylor en “Grey’s Anatomy”.