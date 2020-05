“The Lovebirds” es la nueva apuesta de Netflix para brindar un poco de alegría a su público. La comedia romántica y de acción fue dirigida por Michael Showalter con la ayuda del guión de Aaron Abrams y Brendan Gall, teniendo como principales personajes a Issa Rae y Kumail Nanjiani. A pesar de que su argumento fue criticado por algunos, la gran mayoría alaba la actuación de sus protagonistas en la nueva ficción.

Originalmente esta nueva cinta estaba programada para estrenarse el 3 de abril del 2020, con Paramount Pictures como distribuidora principal. Sin embargo, gracias a la pandemia del COVID-19, su estreno tuvo que retrasarse, así que la compañía decidió vender los derechos de estreno a Netflix convirtiéndolo en una cinta solamente con formato digital.

“The Lovebirds” sigue la historia de una pareja que va a separarse después de una discusión que les hace darse cuenta de que ya no tienen nada en común. Sin embargo, antes de que puedan formalizar su separación, se ven obligados a huir juntos cuando se convierten en sospechosos de asesinato. La búsqueda de limpiar sus nombres los lleva a un viaje lleno de baches, y al final, se topan con una conspiración impactante.

Su final ha dado mucho de qué hablar entre sus espectadores, así que en este artículo haremos un repaso de lo que pasó en los últimos momentos de la película, cómo se solucionó el conflicto y si abrirá el paso a una secuela. Cuidado, más adelante habrán spoilers por si no han visto aún “The Lovebirds” en Netflix.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE LOVEBIRDS”

Tal como se muestra en la película de Netflix, la vida de la pareja entre Leilani y Jibran da un giro inesperado cuando se cruzan con Moustache y Bicycle. Moustache asesina a Bicycle y el arma homicida no es otra que el mismo auto de Jibran. Para demostrar su inocencia, toman el rastro de Bicycle para descubrir quién era y qué hizo para ser asesinado por su “compañero”.

Durante todo este tiempo tenían otro conflicto en paralelo que era su ruptura, una que no completaron por el repentino cambio de situación. La búsqueda de reconstruir la muerte de Bicycle lleva a Jibran y Leilani a un extraño viaje, que da otro giro luego de que encuentran una pista después de conseguir la contraseña de su teléfono.

Esto los lleva a una fiesta de disfraces, donde también encuentran al senador Burrows y a su esposa Edie. Queda claro que esta es una forma de sociedad secreta de personas de alto rango. Todo se vuelve aún más extraño cuando se encuentran en un auditorio y, a medida que se mencionan varios números, Jibran cree que están jugando bingo, pero resulta ser un procedimiento de selección para los participantes de una orgía.

Antes de que la pareja pueda obtener más información sobre el lugar, el Hombre con Túnica Roja les cuenta a todos sobre los impostores en su medio. Un código secreto saca a Leilani y Jibran, pero antes de que algo les suceda, los policías llegan a la escena y todos los miembros del culto huyen. Ambos son llevados a la estación de policía, donde descubren que habían estado corriendo en vano.

Los policías habían encontrado imágenes de CCTV, lo que dejaba en claro que ellos no eran los asesinos. De hecho, la policía estaba tratando de encontrarlos porque eran testigos principales en la investigación. El oficial Martin les aconseja que descansen y se les asigna un policía para llevarlos a casa. Ahora que no necesitan preocuparse por la investigación del asesinato, Leilani y Jibran discuten su disposición para dormir y si realmente quieren separarse o no. No obstante, descubren que Moustache está conduciendo el automóvil, y él planea matarlos.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE LOVEBIRDS”?

La solución del problema de Leilani y Jibran es Moustache. Si logran atraparlo, todo quedará respondido así que tienen que averiguar para quién trabaja y por qué mató a Bicycle. Al final se revela que Moustache es un policía, aunque corrupto. Está en la nómina de Sacrarium, la sociedad secreta de la que es miembro el senador Burrows.

Debido a que Sacrarium involucra a personas de alto perfil, los policías han estado tratando de atraparlos en acción y desentrañar la identidad de todas las personas corruptas involucradas en actividades ilegales. Sin embargo, cada vez que se acercan a encontrarlos, Sacrarium se escapa. Queda claro que alguien los ha estado informando, pero la identidad del topo seguía siendo un secreto para la policía.

Cuando Jibran y Leilani descubren que Moustache es policía, todo queda claro para ellos. Él ha estado trabajando para Sacrarium, pero también ha estado trabajando en contra de ellos. Encontró una excelente oportunidad para ganar más dinero chantajeando a los miembros del culto. Bicycle era su compañero, y juntos extorsionaron a algunas personas muy poderosas.

Sin embargo, todo este dinero hizo codicioso a Bicycle. Decidió que ya no necesitaba a Moustache. Todo lo que necesitaba era la invitación a la fiesta, y ahora que la tenía, ¿por qué debería dividir las ganancias con otra persona? Contrató a algunos tipos de fraternidad para que le entregaran las imágenes escandalosas que le darían el dinero. Les pagaría cantidades frugales, manteniéndose la mayor parte para él.

Sin embargo, olvidó lo peligroso que era su compañero. La traición no le cayó bien al policía y le pareció mejor eliminar a Bicycle de la situación por completo. Siempre podía encontrar otro compañero. Lo que lo hizo aún mejor para él fue que Sacrarium le pidió que matara a Bicycle después de que el senador Burrows fuera chantajeado. De esta manera, el problema de Moustache se resolvería y también se le pagaría por ello.

El enganche en el plan llegó cuando Leilani y Jibran entraron en escena. Como habían identificado a Bigote y estaban tan cerca de exponer Sacrarium, no había otra opción que matarlos. Había advertido a sus empleadores sobre ellos y pensó que se encargarían de ello, pero el plan se echó a perder debido a la redada de la policía. Debido a que su secreto aún estaba intacto, todo lo que necesitaba era matar a la pareja y hacer que pareciera que Sacrarium lo hizo. Sin embargo, los subestimó.

¿LEILANI Y JIBRAN TERMINAN SU RELACIÓN? ¿HABRÁ UNA SEGUNDA PARTE?

La incompatibilidad de Leilani y Jibran había salido a la luz cuando, en varias ocasiones, no podían entender las señales del otro. Al final, sin embargo, finalmente hacen clic y muestran una excelente coordinación para salvarse. Los policías llegan a la escena, y Moustache es arrestado. Toda la historia sobre Sacrarium, Bicycle y Moustache se aclara y se les deja en libertad.

Después de todo lo que pasaron, se dan cuenta de que ya no quieren separarse. La chispa que su relación había perdido se vuelve a encender después de los acontecimientos de la noche. Se besan como lo habían hecho en la primera cita. Un año después, los encontramos huyendo nuevamente. Pero esta vez, no están corriendo por sus vidas, sino por ganar “The Amazing Race”.

Este final parece auto-conclusivo y no da pie a una secuela. Además, parece ser que su director solo ideó el guión para que sea una cinta en solitario y no una serie de películas para sus protagonistas. Puede que Netflix, si la comedia romántica triunfa en la plataforma, ordene una segunda parte que podría poner a la pareja en otra situación comprometedora, pero solo el tiempo dirá si esto es factible o no.

