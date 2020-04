Basada en la novela homónima de 1965 de Frank Herbert, “Dune” es una película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Eric Roth, Jon Spaihts y el propio director. Se trata de la primera entrega de una bilogía cinematográfica. “No habría aceptado hacer la adaptación de este libro en una sola película”, aseguró el director canadiense a Vanity Fair.

"Es un libro que aborda la política, la religión, la ecología, la espiritualidad... y con muchos personajes. Creo que por eso es tan difícil. Honestamente, es, de lejos, la cosa más difícil que he hecho en mi vida", agregó.

Dune | Primeras imágenes de la nueva versión

Pero esta no es la primera vez que se adapta la novela de Herbert, en 1984, el director David Lynch realizó una cinta que no tuvo el éxito esperado y en 2000 el canal Syfy produjo una miniserie de tres episodios titulada “Frank Herbert's Dune”, que contó con una secuela en 2003: “Children of Dune”.

El rodaje de “Dune”, protagonizada por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa y David Dastmalchian, empezó el 18 de marzo de 2019 en los estudios Origo Film de Budapest así como en Jordania y finalizó el 20 de julio de 2019.

HISTORIA DE “DUNE”

De acuerdo a la sinopsis oficial, “Dune” está “ambientada en el planeta Arrakis y explora la historia de dos familias reales enfrentadas en una guerra: la Casa Atreides y la Casa Harkonnen. Cuando el Duque Leto Atreides es asesinado, su hijo Paul y su esposa Lady Jessica escapan y son adoptados por los Fremen, quienes se convierten en el ejército personal de Paul en su lucha contra la familia Harkonnen.

Cuando Paul desarrolla poderes por el uso de la especia, una substancia que extiende la vida y permite los viajes interestelares, se revela una red de intrigas reales, con el Emperador y otros poderes cósmicos moviendo los hilos en un plan para eliminar a la Casa Atreides".

Jason Momoa interpreta a Duncan Idaho en "Dune" (Foto: Warner Bros.)

TRÁILER DE “DUNE”

“Dune” aún no cuenta con tráiler oficial, pero el 14 de abril de 2020, Warner Bros. compartió las primeras imágenes de la cinta. La primera de ellas muestra a Timothée Chalamet como Paul Atreides en su planeta natal, el oceánico Caladan.

El logo de la nueva versión de "Dune" (Foto: Warner Bros.)

ACTORES Y PERSONAJES DE “DUNE”

Timothée Chalamet interpreta a Paul Atreides, el vástago de la Casa Atreides.

Rebecca Ferguson interpreta a Lady Jessica, la madre Bene Gesserit de Paul y concubina del duque Leto.

Dave Bautista interpreta a Glossu Rabban, el sobrino brutal del baron Harkonnen.

Stellan Skarsgård interpreta al barón Vladimir Harkonnen, enemigo jurado de Leto.

Charlotte Rampling interpreta a Gaius Helen Mohiam, una Reverenda Madre Bene Gesserit y Decidora de Verdad del Emperador.

Oscar Isaac interpreta al duque Leto Atreides, un noble al que se le ha otorgado recientemente la administración del peligroso planeta Arrakis, fuente de la especia.

Zendaya interpreta a Chani, hija fremen del planetólogo imperial Liet-Kynes e interesada en el amor de Paul.

Javier Bardem interpreta a Stilgar, líder de la tribu fremen en Sietch Tabr.

Josh Brolin interpreta a Gurney Halleck, maestro de armas de la Casa Atreides y mentor de Paul.

Jason Momoa interpreta a Duncan Idaho, maestro de la espada de la Casa Atreides.

David Dastmalchian interpreta a Piter De Vries, un retorcido mental leal al Barón Vladimir Harkonnen.

Chang Chen interpreta al Dr. Wellington Yueh, un doctor Suk al servicio de la familia Atreides.

Stephen Mckinley Henderson interpreta a Thufir Hawat.

Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Stephen McKinley Henderson, Jason Momoa, Oscar Isaac, y Timothée Chalamet en "Dune" (Foto: Warner Bros.)

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Denis Villeneuve

Producción: Denis Villeneuve, Mary Parent, Cale Boyter, Joe Caracciolo, Jr.

Producción ejecutiva: Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Tanya Lapointe, Jon Spaihts, Richard P. Rubinstein, John Harrison, Herbert W. Gains

Diseño de producción: Patrice Vermette

Guion: Denis Villeneuve, Eric Roth, Jon Spaihts

Música: Hans Zimmer

Fotografía: Greig Fraser

Montaje: Joe Walker

Vestuario: Jacqueline West, Bob Morgan

Efectos especiales: Paul Lambert, Gerd Nefzer

Josh Brolin interpreta a Gurney Halleck en "Dune" (Foto: Warner Bros.)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DUNE”?

Inicialmente se informó que “Dune” llegaría a los cines el 20 de noviembre de 2020 en formato 3D e IMAX; sin embargo, el 2 de agosto de 2019 se anunció como nueva fecha de estreno el 18 de diciembre de 2020.