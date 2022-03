Contra todo pronóstico y pese a la oposición de la Dinastía Fernández, “El último rey: El hijo del pueblo” está rompiendo récord de sintonía desde el día que fue estrenada por Las Estrellas, el pasado 14 de marzo; y no es para menos, pues la bioserie no autorizada de Vicente Fernández atrapó a la audiencia al comenzar con un polémico suceso: el secuestro de su primogénito.

Este y otros pasajes desconocidos sobre “El Charro de Huentitán” serán contados en la producción de Juan Osorio, que basó la trama en el libro de la periodista argentina Olga Wornat. Debido a que la historia mostrará al artista en diversas etapas de su vida, no solo Pablo Montero será quien lo interprete, también lo harán Salvador Sánchez y Eduardo Barajas, para este último significa un papel importante dentro de su carrera.

“El darle vida a mi Vicente Fernández me hace poner en alto mis raíces: Jalisco, la tierra que me vio nacer. Crecí escuchando su música, amo el mariachi y portar el traje me enorgullece. ¡Arriba mis tierras, Guadalajara!”, escribió el joven actor en su cuenta de Instagram.

Debido a la curiosidad que ha despertado su presencia en la biopic, te contamos quién es este histrión mexicano, tanto sus orígenes, carrera, novia y más.

Cuquita y Vicente Fernández en "El último Rey" (Foto: TelevisaUnivision)

TODO SOBRE EDUARDO BARAJAS

A continuación, todos los datos que se saben sobre Eduardo Barajas.

1. Nacimiento y edad

Eduardo Barajas nació el 17 de diciembre de 1995 en Guadalajara, Jalisco. Actualmente, el actor de Vicente Fernández tiene 26 años.

2. Descubre su pasión por la actuación

Desde que era pequeño le llamaba la atención el mundo del entretenimiento y no se equivocó. Fue así como dejó su tierra para ir a Ciudad de México.

"Hoy es es el inicio de cosechar de mirar la vida con goce, con felicidad, agradeciendo y disfrutando cada instante como si fuera el último", escribió Eduardo Barajas en esta publicación del 21 de marzo de 2022 (Foto: @odynbarba)

3. Estudió en el CEA

Postuló al Centro de Educación Artística de Televisa, a donde logró ingresar para aprender y adentrarse en la actuación y otros ámbitos del espectáculo.

4. Series donde participó

Eduardo Barajas participó hasta el momento en cinco producciones: “Como dice el dicho” (2016), “La rosa de Guadalupe”, “La desalmada” (2021), “Un día para vivir” (2021) y “El Último Rey” (2022).

Eduardo Barajas mostrando su lado sensual en agradecimiento por los saludos de cumpleaños que recibió en 2021 (Foto: @odynbarba)

5. Incursionó en el teatro

El actor también ha incursionado en el teatro musical, donde ha mostrado sus grandes dotes para el canto. En 2021, integró el elenco de “Amor de tres”, un musical teatral.

6. Es cantante

El artista también ha intentado ingresar a la industria musical. En 2021, lanzó su primer cover en su canal de YouTube del tema “Júrame”, de María Grever. Después estreno la canción “Regresa a mí”, parte del soundtrack de la telenovela “Si nos dejan”.

7. Casi abandona la actuación

Eduardo Barajas contó que estuvo a punto de dejar la actuación tras estar pasando un tiempo muy difícil a causa de la pandemia. “Hubo un momento en el que iba a desertar de la carrera, muchos vivimos una parte complicada de la pandemia, se cerraron los teatros y yo estaba trabajando allí”, contó en una entrevista con El Universal.

8. ¿Cómo dan con Eduardo Barajas para dar vida al Chente?

Gracias a una de las canciones que grabó, el hijo de Juan Osorio lo contactó. “Aparte de actor, soy cantante; y en 2021 grabé un videoclip [”Regresa a mí”] de un tema ranchero de la telenovela llamada “Si nos dejan”, a partir de allí subí el video a mis redes sociales, y llegó a manos de Emilio Osorio. Ellos estaban buscando a un actor que hiciera a Vicente Fernández joven, ven ese video, y me buscan”.

9. ¿Quién es su pareja?

Eduardo Barajas se ha mostrado muy reservado con su vida privada, por lo que este momento no se le conoce una pareja.

10. Redes sociales

FOTOS Y VIDEOS DE INSTAGRAM DE EDUARDO BARAJAS