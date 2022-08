Después de una larga ausencia, Eduardo Capetillo volverá a la pantalla chica con “Donde hubo fuego” junto a Itatí Cantoral. El esposo de Bibi Gaytán es un conocido actor y cantante que formó parte de la agrupación Timbiriche.

La serie que marca su regreso es una producción de Netflix y deberá interpretar a un jefe de bomberos llamado Ricardo Urzúa. Además, el elenco incluye a personajes como Esmeralda Pimentel, Iván Amozurrutia, Antonio Sotillo, Polo Morín, Daniel Gama, entre otros.

Sin embargo, sus papeles más conocidos fueron en Marimar, donde actuó junto a Thalía, y en “La madrastra”. Hace un tiempo, el actor reveló la razón por la que ya no tomaba sol.

Eduardo Capetillo está casado con Bibi Gaytán desde 1994 (Foto: Eduardo Capetillo / Instagram)

¿POR QUÉ EDUARDO CAPETILLO NO VOLVERÁ A TOMAR EL SOL?

A mediados del 2021, Eduardo Capetillo reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel. A través de una video en el canal de YouTube de sus hijas, Pau y Ale. El actor de ahora 52 años dio la primicia y contó que se debió a su constante exposición al sol.

“Las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo ‘nunca más te vuelve a dar un rayo solar’”, explicó.

Por supuesto, la información no fue tomada a la ligera por sus fanáticos, quienes le pidieron que diera más información. Por ello, luego ahondó en el tema por medio de su cuenta de Instagram.

“Hace algunos años, me retiraron un melanoma maligno (cáncer) esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares sin la debida protección”, contó en una publicación.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TOMAR EDUARDO CAPETILLO POR SU CÁNCER DE PIEL?

Después de ser diagnosticado con cáncer de piel y que le hayan retirado el melanoma, Eduardo Capetillo debe tener ciertos cuidados para que no vuelva a surgir otro grupo de células malignos. Entre estos están los chequeos anuales y, sobre todo, evitar la exposición al sol.

“Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está bien afortunadamente. Para mí, no más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar. Si se toman las debidas precauciones, no hay por qué volver a pasar por eso”, detalló.

Después de unos meses, el hijo del actor, Eduardo Capetillo Jr. asistió a un evento en la Ciudad de México, donde la prensa le preguntó por el estado de salud de su padre.

“Está bien, gracias a Dios. Ahí ya él igual les contará seguramente en su momento, pero está bien”, afirmó el joven. “Nada de qué preocuparse, nada de gravedad, pero todo bien”.