Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, es una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, así como uno de los más populares en el país.

Debido a esto, el intérprete de “El tóxico”, fue uno de los miles de seguidores de Karol G que asistió a los dos conciertos que “La bichota” ofreció en Guadalajara y la Ciudad de México.

Incluso, en sus redes sociales, Eduin Caz presumió el trato preferencial que tanto Karol G como la policía le brindaron para llegar a la Arena CDMX.

Los dos artistas comparten una fuerte amistad (Foto: Eduin Caz / Instagram)

EDUIN CAZ EN EL CONCIERTO DE KAROL G

Eduin Caz es trasladado en moto de la Policía

Como se recuerda, el pasado fin de semana la capital de la república fue azotada por una fuerte lluvia y granizada, lo cual dificultó el tránsito en varias vías, incluyendo las que dirigían al recinto donde se presentaría el “Bichota Tour Reloaled”.

Esto incluyó a Eduin Caz, quien presumiría en redes sociales que fue auxiliado por un agente policial, que lo ayudó brindándole vestimenta y transporte.

“Primero que nada llovió como si no hubiera un mañana y estaba todo cerrado por el granizo. Me subí a la moto de un señor policía al cual le agradezco y así me fui de raite”, confesó en una de sus historias.

Eduin Caz presumió ayuda policial (Foto: Eduin Caz / Instagram)

Eduin Caz y la peluca azul

Otro momento que causó revuelo fue cuando el intérprete de “En tu perra vida” y “Ya supérame” compartió momentos en el concierto de la colombiana.

En una story, el artista de 27 años se mostró cantando los temas de la expareja de Anuel AA con una peluca azul, emulando la larga cabellera de la cantante urbana.

Junto a la publicación, Eduin Caz compartió una fotografía en backstage junto a Karol G, en la que se lee “Pero si le ponen la canción. Modo bichota activado”.