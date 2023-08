Eduin Caz, cantante del Grupo Firme, se ha sincerado nuevamente con su público en uno de sus más recientes conciertos en suelo mexicano, dejando revelaciones que han dejado boquiabiertos a sus miles de fanáticos.

El pasado sábado 26 de agosto en la Feria Nacional Potosina, el vocalista de la agrupación regional sorprendió al hablar acerca de unas declaraciones que hizo semanas atrás en su cuenta de Instagram, con las que dio a conocer su deseo de ya “descansar”, lo que se entendió como un retiro de la música.

En ese sentido, el artista mexicano dio a conocer al mundo entero algunos detalles de su estado de salud y las enfermedades que ha ido atravesando a lo largo de los últimos años, incluyendo un peligroso tipo de cáncer.

Eduin Caz reveló que se alejará de la música tras finalizar sus últimas fechas de la gira del Grupo Firme (Eduin Caz / Instagram)

EDUIN CAZ REVELA QUE TUVO CÁNCER

Durante una interacción que tuvo con el público en Potosí, Eduin Caz habló de por qué quiere terminar su gira de conciertos para descansar. De acuerdo a sus palabras en ese momento, su decisión se debe a que quiere descansar tras los problemas médicos que ha ido atravesando.

Como sabemos, hace unos años, el cantante había sido diagnosticado con una hernia hiatal y estuvo en el hospital. Incluso se supo que fue operado por aquel entonces. Lo que no se sabía era que todo ello provocaría estragos más peligrosos.

“Quiero que entiendan el motivo por el cual ya me quiero ir. Una hernia hiatal se va complicando y se va complicando. A mí me valió y eso se convierte en algo que se llama Esófago de Barret, lo cual se hace cáncer”. dijo Eduin Caz.

Según sus palabras en el concierto, su diagnóstico lo conoció el 4 de noviembre de 2021, quedando totalmente frío e impactado por la gravedad de la noticia y todo lo que ello podría haber representado.

EDUIN CAZ SUPERÓ EL CÁNCER

A finales de 2021, en las redes sociales circularon algunas imágenes del vocalista de Grupo Firme internado en un hospital y recibiendo algunas atenciones médicas. Ahora, sabemos que eso estuvo relacionado con el diagnóstico que le dieron.

Por aquel entonces, el músico fue sometido a una estroboscopia laríngea y una endoscopia gástrica que le ayudaron a dar con lo que tenía. Además, tuvo que cambiar ciertos hábitos para evitar mayores complicaciones.

Para suerte de él, su familia y sus fanáticos, el cantante salió victorioso de esa lucha, tal y como su hermano Jhonny afirmó a viva voz luego de que Eduin haya dado detalles sobre sus problemas de salud. “¡Vencimos al cáncer!”, exclamó.

En concierto de #GrupoFirme, en la #FeriaNacionalPotosina, el cantante #EduinCaz se sinceró ante fans sobre haber vencido el cáncer de esófago y confesó que ésta es la razón por la que desea retirarse de escenarios. pic.twitter.com/rMZeZcjrla — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) August 28, 2023

¿POR QUÉ NUNCA SE SUPO SOBRE ESTOS PROBLEMAS MÉDICOS?

Mientras Eduin Caz contaba lo que le sucedió hace unos años, muchos seguramente se habrán preguntado por qué no lo dio a conocer en ese momento, así que él se adelantó antes que surjan varias hipótesis y respondió con sinceridad.

“Aquí andamos. Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘ay pobrecito’, pero me acabo de hacer un estudio y ¡andamos al verg…!”, comentó Eduin Caz en Potosí.