Hace unas semanas, TelevisaUnivision confirmó la producción de una nueva telenovelas para su programación, llamada “El amor invencible”, la cual contará con la participación estelar de Angelique Boyer y Danilo Carrera en los roles protagónicos.

El nuevo melodrama contará con la dirección de Juan Osorio, responsable de otras producciones como la polémica serie “El último rey” o “La herencia”, y e basa en la telenovela portuguesa “Mar salado: la esperanza nunca muere”, estrenada en 2014.

Si bien la telenovela de TelevisaUnivision no tiene una fecha de estreno establecida, varios detalles han sido revelados en los últimos días, como el reparto que acompañará a Boyer y Carrera o el inicio de las grabaciones.

La actriz mexicana protagonizará la telenovela "El amor invencible” (Foto: Angelique Boyer/Instagram)

LEONA, EL PERSONAJE DE ANGELIQUE BOYER EN “EL AMOR INVENCIBLE”

Para la nueva telenovela, Angelique Boyer dara vida a Leona, una mujer que rompe con el estereotipo de damisela en peligro y se presenta como una mujer madura, fuerte y sedienta de venganza contra los Torrenegro.

“Siempre como actores el ego no nos deja atrevernos a hacer cosas diferentes. Normalmente las actrices hacemos personajes de 10 años más jóvenes y tenemos 35 y seguimos siendo vírgenes, ahora me toca hacer un personaje un poquito más de edad que la mía, así que estoy emocionada”, comentó Boyer, recordada por interpretación en “Teresa”.

La producción encabezada por Juan Osorio será la primera vez en la cual la actriz de 34 años interpreta a la madre de dos jóvenes, los cuales le son arrebatados después del parto y a quienes busca de manera intensa.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar. Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”, indicó.

LOS HIJOS DE ANGELIQUE BOYER EN “EL AMOR INVENCIBLE”

Además de revelar que interpretará a Leona, la novia de Sebastián Rulli destapó la identidad de sus hijos en la producción, los cuales serán interpretados por Isabella Tena y Emiliano González.

Isabella Tena

La actriz de 15 posee una corta pero prometedora carrera en telenovelas, haciendo su debut como hija de Jorge Salinas en “Mi corazón es tuyo” interpretando a Luz Lascuráin.

Posteriormente, Tena pasaría a producciones como “Mi marido tiene familia”, “Sueño de amor” y “Mi tío” de Amazon Prime.

La actriz hizo su debut en “Mi corazón es tuyo” (Foto: Isabella Tena / Instagram)

Emiliano González

El joven actor de 20 años es recordado por interpretar a Rafael en la nueva versión de “La madrastra”, el tercer hijo del personaje de Aracely Arámbula y que lucha contra la esclerosis múltiple.

Además de su paso por la producción que se estrenó recientemente en Univision, Emiliano ha formado parte de del grupo de música pop infantil LemonGrass y la agrupación BEATS.