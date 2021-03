Katherine Heigl ha retomado su carrera como protagonista de “El baile de las luciérnagas”, una serie de Netflix donde recupera su potencial cautivador y el cariño de sus fans. Katherine se caracterizó por encanto cómico de varias películas de finales de la década de 2000, pero esta nueva serie, Heigl retrata a un personaje más complejo.

En “El Baile de las luciérnagas”, la complejidad de los personajes funciona como la base del éxito del regreso de Heigl. Ella interpreta a Tully Hart, una periodista de televisión cuya vida se explora a través de tres líneas de tiempo distintas, con Ali Skovbye apareciendo como una versión adolescente del personaje. La historia de finales de los 70 establece los desafíos que Tully tuvo que superar.

Las secuencias de los 80 se vuelven más impactantes a medida que Tully intenta superar el sexismo mientras asciende en la escala profesional dentro del mundo del periodismo. La serie vuelve repetidamente a diferentes historias que subrayan las ventajas y las consecuencias de las decisiones de vida de los protagonistas. Y debido a que Tully es tan compleja, Heigl ha tenido la oportunidad de brillar como actriz.

Heigl a lo largo de su carrera ha interpretado distintos personajes en los que siempre demostró su mayor potencial y personalidad, por lo general se inclinaba hacia la comedia pero en esta serie su personaje fue un poco más allá, lo que hizo con lo que Katherine se identificada y quisiera retomar las pantallas nuevamente. Sigue leyendo como fue su entrada en el elenco.

KATHERINE HEIGL Y CÓMO LLEGÓ A “EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS”

Katherine Heigl cambió su color de cabello para la interpretación de su personaje Tully Hart. (Foto: Just Jared)

En una entrevista para La Vanguardia, Katherine Heigl comentó como su llegada a esta serie y que fue lo que la hizo aceptar el papel de Tully Hart.

“Simplemente me enviaron el guion. Había leído el libro cuando se publicó 10 años atrás. Yo estaba en Toronto grabando Suits . Era la temporada final, quedaban pocos meses de grabación y no sabía cómo iba a continuar mi carrera. Pero si tenía en claro que quería encontrar algo que me intrigara y me conmoviera, que me hiciera reír y llorar, que fuera profundamente humano.” expresó Heigl.

Agregó: “Y cuando me puse a leer el guion de El baile de las luciérnagas sentí que me lo habían mandado del cielo porque era todo lo que estaba buscando. No solo era una hermosa historia de amistad sino que además interpretar a esta mujer iba a ser un desafío tan interesante como divertido. Por suerte no me pidieron que le interpretase a los 14, pero si tuve que hacerlo desde que tiene 19 hasta que ha cumplido los 43.”

“Eso es algo verdaderamente fantástico para cualquier actriz. Pero además sentí que era una historia que me resultaba familiar, por lo que volví a leer el libro, y me fascinó de la misma manera que la primera vez. Kristin Hannah es una de mis autoras favoritas.” culminó Katherine.

¿CÓMO “LA DANZA DE LAS LUCIERNAGAS” IMPACTO POSITIVAMENTE EN LA CARRERA DE KATHERINE HEIGL?

Katherine Heigl (Foto: Netflix)

Tras sus éxitos en las comedias románticas con “27 vestidos” en 2008, “La fea verdad” en 2009 y “La vida como la conocemos” en 2010, los resultados de taquilla de películas como “One for the Money” y “Killers” fueron escasos. Continuó registrando múltiples regresos televisivos con los efímeros “State of Affairs” y “Doubt”, luego se unió a las dos últimas temporadas de “Suits” después de la partida de Meghan Markle.

Pero “El Baile de las luciernagas” es el primero de estos proyectos de pantalla chica que realmente se siente como un regreso en forma, y Heigl tiene sus “dedos de las manos, los pies, todo cruzado” que tiene al menos tres temporadas. El cambio más impactante, dijo Heigl, fue el cambio en la percepción que los fans tenían de ella.

Quizás es por eso que ahora responde constantemente a los comentarios de extraños en las redes sociales, ya sean preguntas de Google sobre su nuevo thriller VOD “Fear of Rain” o fotos dulces publicadas de pasteles de cumpleaños con el tema de “Grey’s Anatomy”, o fotos en las que se la etiqueta junto a una gran cantidad de sus antiguos compañeros de reparto.

Sería "El baile de las luciérnagas" la que pusiera de nuevo a Heigl en el top. (Foto: Netflix)

“Me tomó mucho tiempo sentirme lo suficientemente segura como para leer sus comentarios porque asumí lo peor”, dijo. “Ahora se siente como una pequeña comunidad. Intenté reconstruir esa confianza con mis fans a través de las redes sociales, mostrarles más de quién soy fuera de cámara “.

Se le pregunto si prefiere que todos la llamen “Katie” en lugar de Katherine, siguiendo la reciente revelación de Anne Hathaway de que le gustaría que el mundo la conociera como “Annie”. “Lo que prefieras”, dijo Heigl, y luego agregó con una sonrisa: “No me llames difícil”.