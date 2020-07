Una de las películas más importantes del 2019 fue “Joker”, una cinta dirigida por Todd Phillips que se basaba en uno de los personajes más importantes de la mitología de DC Comics. Interpretado por Joaquín Phoenix, en esta ocasión la historia seguía a Arthur Fleck, un frustrado comediante cuyos problemas mentales y abusos de la sociedad lo terminaron por convertir en el payaso asesino que durante décadas se le relacionó con Batman.

Y hablando de Batman, algún tiempo después se confirmó que se estaba preparando una nueva versión del Caballero de la Noche, que en esta ocasión sería interpretado por Robert Pattinson, famoso actor por sus participaciones en la saga de Harry Potter como Cedric Diggory y como principal protagonista de la serie de películas de Crepúsculo como Edward Cullen.

Desde entonces, los fans de la compañía se han enfrascado en una lucha de opiniones sobre la posibilidad de que ambos actores se vean cara a cara en el futuro. A pesar de que la película de Todd Phillips fue ideada como una cinta independiente, tanto el director como el actor no se han cerrado en hacer una secuela. ¿Podría ser esto posible?

En realidad, debido a la gran diferencia de edad que existe entre el Batman de Robert Pattinson y el Joker de Joaquín Phoenix esto sería imposible, pero hay un elemento que entró en la ecuación este año: DC planea presentar un multiverso en el 2022 que cambiará todo el DCEU. Esto abre la ventana a muchas opciones, incluyendo el cara a cara de Phoenix y Pattinson.

¿Joaquín Phoenix podría enfrentar a Robert Pattinson en el multiverso de DC? (Foto: Warner Bros)

Grandes cosas están en proceso para DC, que parece estar preparando su contra-ataque final a su antiguo rival Marvel. Después de una serie de esfuerzos decepcionantes de sus superhéroes en la pantalla grande, la compañía parece haber sido revitalizada por el “Joker” de 2019 y parece estar sacudiendo las cosas con sus próximas películas.

Algunos informes sugieren que Warner Bros. y DC están preparando el debut de un multiverso cinematográfico con “The Flash” del 2022. Tal desarrollo significaría que el DCEU ya no estaría restringido a una sola línea de tiempo, permitiendo que existan múltiples realidades simultáneamente, tal como sucede en los cómics originales.

La noticia más emocionante que ha surgido hasta ahora ha sido que Michael Keaton podría estar en conversaciones para repetir su papel de Batman en “The Flash”. La aparición del veterano actor sería posible gracias a la introducción del multiverso y sería un personaje completamente separado de la versión que Robert Pattinson representará en el 2021.

"The Batman", película donde Robert Pattinson será el protagonista (Foto: DC)

Entre los crossovers más intrigantes que podría hacer posible el multiverso es un enfrentamiento entre el Batman de Robert Pattinson y Joker de Joaquin Phoenix, que debutó en su propia historia autónoma el año pasado. Si bien “Joker” no estuvo exento de controversia, la actuación ganadora del Oscar de Phoenix fue ampliamente elogiada tanto por los fanáticos como por los críticos.

La película en sí marcó una partida para DC y Warner Bros., que anteriormente habían luchado por establecer un universo compartido similar al MCU de Marvel. “Joker” fue una desviación de la estrategia de “replicar el MCU pero con personajes de DC”, ya que era una historia completamente separada que no tenía conexión con la “Liga de la Justicia” de Zack Snyder o sus diversas ramas.

Pero con el multiverso potencialmente configurado para introducir el concepto de múltiples líneas de tiempo concurrentes, no hay razón por la cual el Joker de Phoenix no pueda aparecer en futuras películas de DCEU, lo que hace que su cita con Batman de Pattinson sea una posibilidad definitiva.

El próximo reinicio de Matt Reeves, “The Batman”, tiene mucho en común con “Joker”, ya que se dice que es una narración autónoma, que existe dentro de su propia realidad lejos del DCEU más amplio. “Batman” se perfila como una historia de detectives tipo noir, estableciendo un Gotham más arraigado con el Caballero Oscuro más joven de Pattinson aún estableciéndose en su carrera de lucha contra el crimen.

Riddler de Paul Dano promete proporcionar la versión de los villanos que los fanáticos han estado esperando, junto con Penguin de Colin Farrell como el ayudante de respaldo. Además, la cinta contará con Zoe Kravitz como Catwoman y un nuevo D.A. Reeves, personaje interpretado por Peter Sarsgaard. Todos estos personajes unidos hacen menos posible que Joaquín Phoenix aparezca en la cinta.

Dicho esto, ya se especula sobre cómo “The Batman” podría configurar el Joker de Arthur Fleck para una secuela, incluso si la narrativa central de la película no lo incluye. Una secuencia posterior a los créditos proporciona un espacio fácil para provocar el cruce, lo que probablemente no sucederá hasta mucho después de que “The Flash” haya debutado y el concepto del multiverso esté bien establecido.

El Flash de Ezra Miller fue una de las sorpresas del final de 'Crisis en Tierras Infinitas' (Foto: The CW)

Con esto en mente, incluyendo el hecho de que tanto “The Batman” como ”Joker” adoptan una estética más oscura y realista, un fusión potencial de las dos películas se siente aún mucho más natural. Con el multiverso, DC tendrá una manera fácil de darle sentido a ese crossover.

Por otro lado, se dice que el multiverso abarca la totalidad de las propiedades en pantalla de DC, tanto presentes como pasadas. Eso significa que incluso los personajes y las tramas de los programas de televisión del Arrowverse podrían aparecer en las películas de DCEU, algo que ya pasó cuando en el evento de televisión “Crisis en tierras infinitas” cuando el Flash de Ezra Miller hizo una breve aparición.

Quizás se esté planificando un evento igualmente importante para un futuro posterior a “Flash”, en el que aparecerán personajes cinematográficos DC de todo tipo, incluido el Joker de Phoenix. Aún no está claro si el público verá a Batman de Pattinson enfrentarse al Joker de Phoenix, pero de todos los posibles cruces que podría traer el multiverso, esto se siente como el menos descabellado por su tratamiento realista de ambas películas.

Solo queda esperar a que DC decida si el Joker de Joaquín Phoenix podrá verse con Robert Pattinson en el futuro (Foto: DC)

