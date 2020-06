Batman es uno de esos personajes que no necesita presentación. El ‘mejor detective del mundo’ ha tenido una larga carrera en el cine, pero muchos concuerdan que fue con la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan que Batman recibió un tratamiento justo de su homónimo en los cómics, también por la participación de Heath Ledger como el Joker, dejando un legado como una de las mejores interpretaciones del famoso villano.

En este hilo, “The Dark Knight Rises" del 2012 cerró este ciclo dejando muchas preguntas sin respuestas para los fans de las películas de Nolan y el Batman de Christian Bale. Una de ellas se mantuvo sin respuesta por algunos años, ya que a pesar de la referencia directa que hacía la película, los espectadores no terminaron de conectar las ideas que el director presentó al final de la cinta.

Por ejemplo, ¿acaso John Blake realmente era Robin? ¿O se convirtió en Robin luego de lo que pasó con Batman? La conclusión de la trilogía de Nolan no responde estas preguntas directamente, y de hecho deja abierta la posibilidad de una secuela con Joseph Gordon-Levitt que nunca se produjo.

Es por eso que en este artículo explicaremos un poco qué es lo que quiso demostrar el director con ese final, agregando algunas declaraciones del mismo Gordon-Levitt sobre ello y por qué ha causado tanta confusión, incluso entre los más veteranos de los cómics de DC, que John Blake sea realmente el Robin de Batman.

¿JOHN BLAKE ERA ROBIN, EL COMPAÑERO DE BATMAN?

Joseph Gordon-Levitt como Robin John Blake en "The Dark Knight Rises"

Al final de “The Dark Knight Rises”, se revela que el primer nombre de John Blake era Robin, lo cuál en una primera instancia no quiere decir que es el Robin de los cómics de DC. Durante su historia, este personaje ha sido llamado “Chico Maravilla”, “Nightwing” y ha tenido tres portadores diferentes de su manto, pero ninguno de ellos es realmente John Blake.

Junto con Selina Kyle, también conocida como Catwoman e interpretada por Anne Hathaway, John Blake es uno de los nuevos personajes presentados en “The Dark Knight Rises”. Blake es un oficial uniformado de la policía de Gotham que todavía cree en Batman, incluso después de que la ciudad lo considerara un criminal.

Además, él dedujo que Bruce Wayne es el 'Caballero de la Noche’ basado en un fatídico encuentro que el policía tuvo con el multimillonario cuando John todavía estaba en St. Swithin, un hogar para niños rebeldes financiado por la Fundación Wayne. Blake se convirtió en un aliado de Batman en la lucha contra Bane y la Liga de las Sombras, y salvó la vida del comisionado James Gordon (Gary Oldman).

Joseph Gordon-Levitt como Robin John Blake en "The Dark Knight Rises"

Luego de eso, fue ascendido a detective, pero su momento más importante llega al final de “The Dark Knight Rises”. En él, Batman salva a Gotham de un arma nuclear y aparentemente perece mientras volaba la bomba al mar en su avión. Más tarde, se revela que Bruce Wayne fingió la muerte de Batman para poder comenzar una nueva vida en Italia con Selina Kyle.

Ahora que por fin está libre de la responsabilidad de ser Batman, ¿quién podría ser el próximo que lleve el manto? La cinta deja caer la revelación de que el primer nombre de John Blake es Robin cuando recibió una herencia del “difunto” Bruce Wayne: una bolsa de lona de equipo de investigación y coordenadas para ir a la Baticueva secreta detrás de una cascada.

Allí, Blake encontró la guarida secreta de Batman en una escena que hace eco del descubrimiento de Bruce de la cueva acribillada de murciélagos en “Batman Inicia”. La película concluye con Robin John Blake parado sobre uno de los pilares que contienen el equipo de Batman a medida que se eleva sobre el agua, seguido de un desvanecimiento a negro y los títulos principales de la película: “The Dark Knight Rises”.

Joseph Gordon-Levitt como Robin John Blake en "The Dark Knight Rises"

Estas imágenes tienen el propósito de dar a entender al espectador que Blake será el nuevo 'Caballero Oscuro’ de Gotham, es decir, el nuevo Batman, no que Blake sea Robin o Nightwing o una persona con un disfraz diferente. Incluso esto último también se abre como posibilidad, ya que está en toda libertad de usar el equipo de Bruce Wayne como quiera.

Lo que es seguro entonces, es que John Blake no tiene que convertirse en Robin porque ya es Robin, ese es su verdadero nombre. El guionista Jonathan Nolan comentó a la revista Empire que era “un guiño” a la audiencia porque “es un poco difícil imaginar a Robin trabajando en ese universo, así que la idea tuvo que limitarse a esa mordaza al final”.

Sin embargo, la historia de fondo de John Blake incorpora elementos de tres Robins: Dick Grayson, Jason Todd y Tim Drake. Al igual que Grayson y Todd, Blake es huérfano. John se convirtió en un oficial de policía al igual que Dick, pero también alberga una ira interna incontrolable como Jason. Finalmente, como Tim Drake, Blake descubrió que Bruce Wayne era Batman sin ayuda de nadie.

Joseph Gordon-Levitt como Robin John Blake en "The Dark Knight Rises"

En una entrevista para Cinemablend, Joseph Gordon-Levitt comentó un poco de la idea que tenía el director Nolan con Blake, cómo se formó el final de “The Dark Knight Rises" y lo que le pareció a él como intérprete directo del personaje:

“Hay un tema que atraviesa las tres películas que comienza en la primera cinta, atraviesa la segunda y concluye en ese momento donde dice que Batman es más que un hombre, Batman es un símbolo. Entonces, la idea de que otro hombre que no sea Bruce Wayne se convierta en Batman al final de esa trilogía, creo que ese es el final perfecto para esta historia”, confesó el actor

Además, que Robin John Blake asuma el manto de Batman no solo tiene sentido temáticamente, de acuerdo con la idea de Nolan que Batman es algo más allá que solo Bruce Wayne, también asiente a DC Comics, donde Dick Grayson ha asumido el papel de Batman en más de una ocasión.

Joseph Gordon-Levitt como Robin John Blake en "The Dark Knight Rises"

Finalmente, Jonathan Nolan también tiene razón en que el Robin vestido de rojo, amarillo y verde no encajaría en el universo de “Dark Knight” que él y el director de la trilogía diseñaron. La gran idea que “The Dark Knight Rises” terminó de crear, era que Robin John Blake se haría cargo de Batman y perpetuaría la leyenda que Bruce Wayne creó, no necesariamente comenzar su propia identidad disfrazada.

Todo quedó listo, pero mostrarlo activamente dentro del traje de Batman o caminando con su propia identidad disfrazada no sería el mejor de los finales. Ni siquiera un traje del Robin clásico hubiera sido ideal, porque podría romper con toda la idea del símbolo de Batman. De cualquier forma, se puede concluir que John Blake si fue el Robin de los cómics en muchos aspectos, pero ese personaje se pensó principalmente para continuar usando el manto de Batman (al igual que el Robin de DC).

VIDEO RECOMENDADO

Batman reveló su verdadera identidad