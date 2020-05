“Man of Steel” se estrenó en junio de 2013 y tuvo un buen desempeño en la taquilla, pero no al nivel que Warner Bros. esperaba. En un mundo donde “The Avengers” pudo conquistar las carteleras y establecer nuevos récords, “Man of Steel” terminó con una recaudación mundial de $668 millones, una suma considerable pero baja viendo su coste de $225 millones.

DC Comics estaba en una situación complicada, así que en lugar de ir por el lógico camino de “Man of Steel” 2 y continuar un paso más lento para representar las historias de sus famosos cómics, decidieron por estrenar “Batman v Superman: Dawn of Justice”, una cinta que tampoco dio los resultados esperados y aún así decidieron seguir adelante con su plan de juntar a todos sus pesos pesados en “Justice League”.

Muchos critican esta decisión de la compañía porque “Man of Steel” fue la primera presentación de Superman y Clark Kent de la mano de Henry Cavill, un rol muy importante que por los años ha sido interpretado por otros grandes actores. Además, el personaje en sí es complejo en los cómics, así que los fans se cuestionan por qué no ahondaron más en su historia, tal como había hecho Marvel Studios con dos o tres películas de Iron Man, Thor y Captain America.

Siete años después del estreno de la primera película de Cavill como Superman, las cosas han cambiado. HBO Max estrenará en el 2021 el famoso Snyder Cut de “Justice League” y con el anuncio también se ha reportado que Henry Cavill podría volver como Superman en el futuro. ¿Será acaso que se ha abierto la posibilidad de producir un “Man of Steel” 2? En realidad, la respuesta es complicada.

¿"MAN OF STEEL" 2 ESTÁ EN DESARROLLO?

"Man of Steel" 2, ¿realmente está en desarrollo con Henry Cavill? (Foto: Warner Bros.)

Si bien “Man of Steel” se convirtió en un éxito en términos económicos, lo cierto es que la crítica especializada comentó que el desarrollo del personaje no estaba tan bien desarrollado por Zack Snyder, aunque muchos aguardaron con esperanza una secuela que ahonde más en la historia de Superman. Esto último nunca pasó, pero con todo lo que ha pasado hasta la mitad del 2020, los fans creen que podría haber una posibilidad que llegue eventualmente.

Especialmente ahora que, tal como menciona Variety y otros medios internacionales, todo parece indicar que el actor Henry Cavill y Warner Bros. estarían en conversaciones para que participe en una futura película de DC. Aunque los reportes iniciales creen que será más como un cameo en las cintas “Aquaman 2,” “The Suicide Squad” o “The Batman", lo cierto es que podría haber algo más entre líneas.

“La capa todavía está en el armario,” comentó Henry Cavill en diciembre del año pasado en la portada de Men’s Health. “Sigue siendo mío. No me voy a sentar tranquilamente en la oscuridad ya que todo está sucediendo. No he renunciado al papel. Todavía tengo mucho que dar por Superman. Muchas historias para hacer. Un montón de profundidades reales y verdaderas para la honestidad del personaje en el que quiero entrar. Quiero reflejar los cómics. Eso es importante para mi. Hay mucha justicia por hacer para Superman. El estado es: Ya lo verán”.

"Man of Steel" 2, ¿realmente está en desarrollo con Henry Cavill? (Foto: Warner Bros.)

Entonces, ¿habrá “Man of Steel” 2? Las declaraciones de Cavill pueden ser muy reveladoras, pero un reporte de Deadline ha señalado que Warner Bros. no tiene planes para que exista una secuela de la primera película del actor como Clark Kent. En marzo, Amy Adams, que interpretó a Lois Lane junto al Superman de Cavill en “Man of Steel”, compartió que la compañía. está trabajando lejos de la profundización del personaje, minando las posibilidades de ver a un “Hombre de Acero” 2.

Desde el estreno de la “Liga de la Justicia”, la temporada de Cavill como el héroe icónico de DC ha estado en el limbo sin una aparición confirmada en el DCEU, a pesar de que la franquicia actualiza regularmente su lista de películas. Luego, se supo que Cavill estaba fuera del DCEU después de que él y Warner Bros. supuestamente no renegociaran los términos de un nuevo contrato, pero ambos campos lo negaron.

Por su parte, Cavill insiste en que sigue siendo el Superman del DCEU y con las supuestas renegociaciones en curso, los fanáticos finalmente podrán verlo repetir el papel en la pantalla grande, solo que no en su propia película. Esta revelación podría ser decepcionante para los fans, ya que habían tenido la esperanza de que la secuela finalmente llegara a buen término tras el anuncio de que Zack Snyder tendría su corte de “Justice League” en HBO Max el próximo año.

"Man of Steel" 2, ¿realmente está en desarrollo con Henry Cavill? (Foto: Warner Bros.)

Este gran anuncio revitalizó a ese segmento del fandom de DCEU que comenzaba a perder interés en la franquicia después de una serie de cambios importantes. Si bien “Man of Steel” obtuvo una respuesta mixta, la mayoría de los seguidores de la compañía todavía quieren ver a Cavill como Superman, tal vez solo con una narrativa diferente a la que ha estado hasta ahora.

En cualquier caso, si hay algo que aprender sobre lo que sucedió con el movimiento Release the Snyder Cut, es que Warner Bros. todavía está escuchando a sus fieles seguidores. Entonces, tal vez si hay suficiente clamor para una secuela de Superman protagonizada por Cavill, el estudio podría re-evaluar y comenzar a planificar su próxima producción.

