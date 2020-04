“El Dragón” estrenó su segunda temporada con gran éxito en Netflix. La parte 2 de la serie de Univisión protagonizada por Sebastián Rulli y Renata Notni se ha convertido en una de las producciones más vistas en el gigante de streaming y es una de las favoritas en los territorios de Perú, México, Argentina, Chile, España, Colombia y otros países de latinoamérica.

Sin duda alguna lo que ha llamado más la atención de todos es la complicada trama que maneja y los personajes complejos que presenta, en especial por Sebastián Rulli, protagonista de la serie, que se ha convertido en uno de los actores más populares de los últimos años en México. El actor argentino se hizo desde muy pequeño actor y hoy en día es uno de los actores argentinos más queridos por los fans de las series y las telenovelas.

Lastimosamente, hace poco recibió una muy mala noticia que ha hecho a todos sus seguidores preguntarse sobre la estabilidad del actor: el sensible fallecimiento de su perro Gaucho. Al igual que muchos de nosotros, el actor encontró en un pequeño can a su mejor amigo, alguien que siempre lo acompañó durante 13 años antes de partir a mejor vida.

Tal como el mismo actor menciona en su Instagram personal, él estaba grabando en las locaciones para la telenovela “Pasión” por el lejano 2007 y apareció un perro callejero en el set. Como era recurrente verlo, lo apodaron “El Mugres” por estar muy sucio y desaliñado. Rulli se apiadó de él y lo llevó a una veterinaria para que puedan examinarlo y limpiarlo de todo.

Al verlo tan feliz y cariñoso, Sebastián no pudo contenerse y decidió adoptarlo, convirtiéndose casi al instante en su mejor amigo para luego llevarse bien con su hijo Santiago y con Guapo. “Hoy toca verte partir y quedarme con lo mejor de ti. De verdad que este dolor no lo había sentido antes. El amor que nos dimos fue mucho. Te quedas en mi corazón y en mi mente para siempre me enseñaste lo que es nobleza, paciencia y amor incondicional," comentó el actor en sus redes sociales.

“Me perdonaste tantos días de ausencia por trabajo o el solo hecho de llegar cansado o con más compromisos. Siempre me recibiste como el primer día, moviendo tu colita y pidiéndome que te acariciara. Fuiste el mejor compañero que me podía tocar. Estuviste a mi lado 13 años y compartimos momentos inolvidables. Gracias por tanto mi Gaucho. A partir de hoy duermes junto a mi corazón. Te voy a extrañar pero se que nos volveremos a encontrar. Descansa En Paz.”

No se ha confirmado cuál fue el motivo por el cuál Gaucho falleció, pero es muy probable que por su avanzada edad de más de 13 años su salud decayera drásticamente hasta encontrar el descanso eterno. Aquellos que tuvieron alguna vez una mascota se han solidarizado con Sebastián Rulli enviando mensajes de apoyo y condolencias en su Instagram.

De momento, el actor así como otros ciudadanos del mundo se encuentran en una cuarentena generalizada por el COVID-19, la nueva enfermedad que se originó en Wuhan, China y que hoy en día ha paralizado la vida de millones de personas. Ante este contexto, la compañía de una mascota se ha hecho vital para muchos y es por ello que ahora más que nunca Sebastián sentirá la falta de su mejor amigo. Que descanses en paz, Gaucho.

Gaucho y Sebastian Rulli en el Día del Perro (Foto: Instagram)

LA PREOCUPACIÓN POR EL PADRE DE SEBASTIÁN RULLI AUMENTA

Aunque siempre se muestra muy sonriente frente a la cámara o a través de sus redes sociales, lo cierto es que Sebastián Rulli se encuentra muy preocupado por su padre, quien vive en España, uno de los países más afectados por el coronavirus, pues su vida podría correr grave peligro.

En una entrevista que le realizó Galilea Montijo, el actor argentino contó que aunque a ningún miembro de su familia le ha afectado el virus, don Oscar entraría en uno de los grupos de mayor riesgo si lo contrae, pues además de su edad padece enfermedades respiratorias desde hace ya algunos años, por lo que no podría ser conectado a un ventilador en caso de que su salud se llegara a complicar.

“Ahorita por suerte mi papá está muy bien, pero hace algunos meses le dio neumonía y estuvo en terapia intensiva, entonces si le diera coronavirus sería súper complicado. Tiene 69 años, entonces está en ese grupo en el que si los médicos tuvieran que elegir entre darle un respirador a él o a un joven, se lo proporcionarían al otro. Él no es apto para que lo rescaten, entonces se está cuidando más que nunca”, dijo Sebastián.

Para finalizar, el popular interprete dijo que espera que una vez que termine la crisis de salud, la gente haya aprendido a valorar lo que realmente importa, como el compartir con la familia o darse tiempo para uno mismo y aseguró que la pandemia es como un respiro para el planeta por todo el daño que los seres humanos le han hecho con el tiempo.

TODO SOBRE SEBASTIÁN RULLI

Sebastián Rulli se ha convertido en el actor del momento por su papel de "Miguel" en la serie "El Dragón" (Foto: Instagram)

Nació un 6 de julio de 1975 en Buenos Aires, Argentina.

A los 18 años comenzó a estudiar Administración de Empresas, carrera que no finalizó.

Es un apasionado de las motocicletas y del deporte en general.

Antes de dedicarse al mundo de la actuación, trabajó como modelo en Europa.

Debutó en la televisión en 1996 en la serie argentina Montaña rusa, otra vuelta.

Grabó su primera telenovela en México, Primer amor a mil por hora, en 2001.

Su primer villano lo interpretó en la telenovela infantil Alegrijes y rebujos (2003).

Su primer protagónico le llegó en 2004 al interpretar a Héctor Ferrer en el exitoso melodrama Rubí, uno de sus trabajos más importantes y destacados hasta la fecha.

Incursionó en el teatro en 2008 con la puesta en escena P.D. Tu gato ha muerto, donde realizó un desnudo integral que fue muy comentado.

Estuvo casado, entre 2007 y 20011, con la conductora y modelo argentina Cecilia Galliano.

Tiene un hijo de seis años fruto de su relación con Cecilia Galliano.

Mantuvo en 2013 un romance con Aracely Arámbula que apenas duró unos meses.

Desde el 2014 sostiene un romance con Angelique Boyer y son una de las parejas más estables del medio mexicano.

Ha participado en más de 20 telenovelas.

El gran salto a Netflix fue en 2019 con la serie “El Dragón”

