Si estamos atentos de las últimas tendencias de Netflix, nos daremos cuenta de que, con dos temporadas encima, “El dragón” se ha convertido en el nuevo vicio de los seriéfilos. Y no solo hablamos de los amantes de las historias de narcos, sino en general pues, en muchos países, ya ha desplazado del Top 10 a gigantes como ‘La casa de papel’ y ‘Vis a vis’.

Protagonizada por el argentino Sebastian Rulli y Renata Notni, en los papeles de Miguel y Adela, la historia de “El dragón” fue creada por el español Arturo Pérez-Reverte, responsable también de “La reina del sur”. Sin embargo, esta serie da un paso más allá y no nos presenta al típico narcotraficante sediento de dinero, sino que el rol protagónico recae en un personaje con muchas más aristas.

Miguel Garza, el papel de Rulli, rompe el molde al no ser el prototipo de narcotraficante: es un tipo preparado en economía, especialista en artes marciales y al cual su familia intentó mantener fuera del negocio turbio. Es decir que, al igual que en “El señor de los cielos”, los guionistas intentan explorar el factor más humano y motivaciones mucho más complejas que solo poder y dinero.





"El dragón" es la historia del heredero de un clan de la mafia en México, protegido en Japón hasta que llega el momento de regresar a casa (Foto: Netflix)

PAZ EN MEDIO DEL INFIERNO

El atractivo principal de Miguel Garza es que, pese a ser el líder del cartel más poderoso de México, su objetivo es cambiar la situación de violencia que acompaña al narcotráfico y, en la medida de lo posible, transformar el dinero que hace en lícito. Así, “El dragón” se alza como una historia más empática que cualquier otra narcoserie.

La motivación de Garza para este cambio de perspectiva del mundo del narcotráfico es su pasado: tras el asesinato de sus padres cuando era niño, fue enviado a Japón donde se formó en artes marciales y se formó en economía, llegando a convertirse en un consultor financiero de alto nivel. Así, con una vida sobria y acomodada en Tokio, es recién que se entera de su realidad y se convierte en el heredero de uno de los cárteles más poderosos de México.





PERSONAJE COMPLEJO

En una entrevista concedida a Los Angeles Times, Rulli reconoció que su papel en “El dragón” le significó una gran demanda actoral. De hecho, describió a Miguel Garza como “una persona castigada, muy dolida por situaciones que le han pasado en la vida y eso lo ha hecho muy hermético, amén de que se crió en una cultura muy diferente a la mexicana, muy necesitado de cariño, de una familia, de una unión y está desorientado y tratando de unir ese rompecabezas que desde niño se rompió”.

El dragón

Con respecto al ritmo de rodaje, el actor argentino también confesó que la intensidad del rodaje fue alta debido a la mira de internacionalización con Netflix. “Fue un ritmo de grabación intenso, por suerte todos resultamos muy disciplinados y siempre asistíamos muy estudiados y las escenas salían lo más rápido que se podían”, aseguró. Y es que, como se sabe, fueron ocho meses de duro rodaje, de 12 horas por seis días a la semana, y con una producción que iba entre México, Japón, España y Estados Unidos.

FINAL DE LA TEMPORADA 2

El final que tiene esta producción nos deja en claro que las telenovelas están cambiando, ya que los personajes son más humanos y las tramas son más realistas y de ahí el polémico final. Todos pensaban que Miguel y Adela se quedarían juntos para siempre, pero lamentablemente, la tragedia volvió a enlutar la vida del protagonista.

El personaje que interpretó Renata Notni durante estas dos temporadas llegó a convertirse en uno de los más queridos, así que los seguidores de la historia esperaban que tenga un final feliz, pero los creadores de la serie decidieron que fuera otro y mucho más dramático.

¿QUÉ PASÓ CON ADELA CRUZ?

Después de convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo del narcotrafico, El Dragón se dispuso a cerrar los cavos que aún estaban sueltos, pero sin imaginar que acabaría hundido en un profunda depresión por su amada Adela.

Epigmenio siempre fue el gran enemigo de Miguel, él siempre quiso tener el poder, así que durante estos dos temporadas hizo todo lo que estuvo en sus manos para acabar con El Dragón, pero finalmente se quedó solo y fue enviado a la corcel, sin embargo, el se escapa con el principal objetivo de darle la última estocada.

El hombre conducía una camioneta a toda velocidad y llevaba a Adela como rehén, así que el financiero decide perseguirlo para rescatar al amor de su vida.

Al ver que Epigmenio no pensaba rendirse, Adela decidió sacrificarse. A pesar de estar atada de las manos, logró golpear al delincuente con sus piernas para desestabilizarlo. Tras el golpe, la camioneta terminó por estrellarse.

Miguel venía solo unos metros atrás y atestiguó cómo explotó el vehículo. De inmediato las llamas se propagaron por todos lados imposibilitando la supervivencia de Adela.

¿QUÉ DIJO LA ACTRIZ DEL FINAL DE SU PERSONAJE?

Renata Notni asegura que se sienta muy feliz y agradecida por la oportunidad que le dieron al ser parte del elenco de “El Dragón” y sobre todo le agradece a “Adela” por todo que e aportó a su carrera actoral. También ha confesado que sintió mucha pena y que le pareció muy injusto que su personaje muera en el capítulo final, pero finalmente aceptó la propuesta ya que fue algo diferente y cero predecible.

“Me pareció muy fuerte. Cuando leí el guion lloré mucho. Primero me parecía muy injusto porque decía ‘Adela no tiene la culpa’; sin embargo ella por amor también tomó decisiones equivocadas y absolutamente todo en la vida tiene consecuencias. Puede que no fue ella exactamente quien hacía daño a los demás, pero fue parte y se metió en un mundo muy peligroso. Y en un momento ella estuvo consiente y por amor tomó la decisión de quedarse”, explicó la actriz.





¿”EL DRAGÓN” TENDRÁ TEMPORADA 3?

Tras el trágico desenlace de “El dragón”, los fans reclaman una tercera entrega, pero ni Univision ni Netflix han comentado nada al respecto. Sin embargo, Sebastián Rulli dejó entrever en sus redes sociales que la historia “tiene mucho que dar todavía”.

“Ojalá pronto sepamos qué le depara el destino a El dragón”, escribió en su Instagram. Deseo que comparten los seguidores de la serie quienes en antes del final de la segunda temporada decidieron juntar firmas en la plataforma Change.org, pidiendo una tercera temporada.

En su solicitud, los fans de aseguran que este proyecto "promete mucho y estamos seguros de que aún tienen historias que contar". La petición fue compartida por Rulli e Irina Baeva, quien interpreta con maestría a la antagonista Jimena Ortiz.

Por otro lado, el final de la segunda temporada de “El dragón” dejó descontentos a varios espectadores, ya que cerró con la muerte de Adela (Renata Notni), quien se estrelló en la camioneta en la que la tenía secuestrada el narcotraficante Epigmenio.

La trágica escena fue presenciada por Miguel, quien perdió al amor de su vida y los planes que tenía junto a ella.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “EL DRAGÓN”?

Si “El dragón” es renovado para una tercera entrega lo más probable es que se estrene a medidados del 2021, ya que todas las producciones se han detenido por el coronavirus. El estreno primero sería en Univision y posteriormente en Netflix.

Sin embargo, todo dependerá de cuando inicie el rodaje de los posibles nuevos episodios.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL DRAGÓN”

Sebastián Rulli - Miguel Garza Martínez, el ‘Dragón’

Renata Notni - Adela Cruz

Roberto Mateos - Alberto ‘Epigmenio’ Moncada8

Irina Baeva - Jimena Ortiz8

Cassandra Sánchez Navarro - Francisca ‘Chisca’ Garza Martínez

Manuel Balbi - Héctor Bernal8

Javier Gómez - Carlos Duarte

Alejandro Ávila - Ulises Murat

Sofía Castro - Kenia

Juan Pablo Gil - Jorge Garza Martínez8

Álex Durán - Ishiro

Mauricio Pimentel

Edison Ruíz

Natasha Domínguez - Claudia

Gabriela Carrillo - Edna González

Marcelo Buquet - Rosario Rosique

Zuleyka Rivera - Asya

Rubén Sanz - Valentín Soria

Cynthia Klitbo - Dora Perdomo de Garza

José Elías Moreno - Lamberto Garza

