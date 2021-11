Debido al gran éxito que han obtenido las producciones turcas en España, una nueva telenovela llegará al canal Nova. Se trata de “Bay Yanlis”, también conocida como “El hombre equivocado”. una historia de comedia romántica protagonizada por los actores Can Yaman y Özge Gürel y que promete convertirse en una de las favoritas del público.

Bay Yanlis es una telenovela producida en Turquía por Gold Film para su emisión a través de FOX Türkiye. Fue dirigida por Deniz Yorulmazer con el guion de Aslı Zengin y Banu Zengin

Como parte del elenco de actores, además de Can Yaman y Özge Gürel, también se puede ver a Serkay Tütüncü, Cemre Gümeli, Fatma Toptaş, Sarp Can Köroğlu, Gürgen Öz, Ece İrtem y Taygun Sungar.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TELENOVELA “EL HOMBRE EQUIVOCADO”?

Luego de haber triunfado en Turquía, la telenovela “El hombre equivocado” traspasó fronteras y pudo llegar a otros países captando la atención del público y fue considerada como la revelación de los últimos tiempos.

Es así que “El hombre equivocado” ahora llegará a España a través de Nova y promete conseguir un gran nivel de sintonía.

Telenovela "El hombre equivocado" fue estrenada en junio del 2020 en Turquía.

Esta producción cuenta únicamente con 14 capítulos los cuales tienen una duración de 2 horas por episodio; sin embargo, teniendo en cuenta que Nova transmitirá este éxito otomano una vez por semana con episodios, supuestamente, de entre 30 a 60 minutos aproximadamente, la telenovela puede durar un tiempo más prolongado a comparación de su país de origen.

¿CUÁNDO FUE ESTRENADA “EL HOMBRE EQUIVOCADO” EN TURQUÍA?

En su país de origen (Turquía), la telenovela “El hombre equivocado” fue estrenada en junio del 2020 y se pudo ver mediante la señal de Fox Türkiye.

Sin embargo, debido a algunos inconvenientes en el reparto de actores como en los creadores de esta producción “Bay Yanlis” fue cancelada. Pese a ello, ahora “El hombre equivocado” buscará ser la favorita de muchos con sus 14 capítulos.

¿DE QUÉ TRATA “EL HOMBRE EQUIVOCADO”?

La nueva telenovela turca “El hombre equivocado” relata la historia de Özgür Atasoy, interpretado por el actor Can Yaman, quien en la ficción es un joven proveniente de una familia con mucho dinero y que tiene negocios como un restaurante y vive una vida algo alocada.

Özgür Atasoy es interpretado por el actor Can Yaman.

Su personalidad y actitud se debe a que ha perdido la fe en el amor y en las mujeres desde un tiempo atrás.

Por otro lado, está Ezgi İnal, encarnada por la actriz Özge Gürel, y cuyo papel es el de una chica romántica que, tras haber sufrido una traición por su último novio Soner (Taygun Sungar), decide encontrar el verdadero amor y no parará hasta casarse.

Ezgi İnal es interpretada por la actriz Özge Gürel.

Debido a que los planes de la joven para encontrar el amor no resultan positivos visita a Özgür para que la aconseje y le explique cómo poder conseguir al hombre que le gusta y que nunca la deje. Pero nada es gratis, pues, ella se compromete a acompañarlo a la boda de su hermana fingiendo ser su novia, esto lo hace para que la madre de Özgür quien desea que su hijo le de varios nietos ya no lo moleste. Pero no todo sale como lo planearon, pues, Ezgi y Özgür terminarán enamorándose.