Continuando con el éxito de las telenovelas turcas, una nueva producción arribará a la parrilla de Atresmedia. Se trata de “Bay Yanlis” (“El hombre equivocado” en español), una comedia romántica que promete conquistar al público más exigente; y es que además de la trama, los protagonistas mantendrán enganchados a los televidentes, toda vez que veremos a Can Yaman y a Özge Gürel compartir una vez más roles principales, tal como lo hicieron en “Dolunay”.

Debido a que la presencia de ambos actores, más de quien fuera el galán de “Pájaro soñador” (“Erkenci Kus” en su idioma original) ha despertado el interés de la audiencia, te contamos todo lo que debes saber de esta novela otomana que llegará próximamente a las pantallas españolas.

¿DE QUÉ TRATA “BAY YANLIS” / “EL HOMBRE EQUIVOCADO”?

La historia de “Bay Yanlis” se centrará en Özgür Atasoy (Can Yaman) y Ezgi İnal (Özge Gürel). Mientras que el primero es un joven adinerado, dueño de un restaurante que vive sin límites tras haber perdido la fe en el amor y las mujeres, la segunda es una muchacha romántica que sueña con casarse, pero hasta el momento todas las parejas que ha tenido la han traicionado, aunque ella guarda la esperanza de encontrar al hombre correcto con el que formará una familia.

En ese afán, al ver que sus conquistas no son lo que esperaba y falla cada vez que lo intenta, recurre a Özgür para que la oriente y le dé técnicas para conseguir al hombre de su vida y nunca se aparte de ella. Pero a cambio de las “sabias” enseñanzas, ella tendrá que acompañar al galán a la boda de su hermana y hacerse pasar como su novia con el fin de evitar que su madre lo siga molestando para que tenga una pareja e hijos. Al final, entre los dos surgirá el amor.

La relación entre Özgür y Ezgi en "Bay Yanlis" cambiará poco a poco hasta transformarse en amor, ya que no notarán que tienen mucha química (Foto: Gold Film)

TRÁILER DE “BAY YANLIS”

En el tráiler de “El hombre equivocado” vemos a los protagonistas, cada uno viviendo su vida por separado: ella soñando con casarse con el hombre que ama y él llegando a trabajar como barman a su restaurante en su lujoso auto. Ambos están el mismo lugar, pero algo malo pasa para la joven, quien ve a su pareja con otra mujer, por lo que no puede controlar su ira y lo golpea.

Tras el incidente, Özgür atiende a la joven que está completamente decepcionada y lo único que piensa es en beber, una mala idea ya que termina inconsciente. Él la lleva a su casa y solamente vemos imágenes al día siguiente cuando Ezgi aún sigue dormida y él va a ducharse. Cuando desierta no entiende lo que sucedió y no sabe si pasó algo con el galán, aunque tiene vagos recuerdos que no sabe si son reales. La vida de ellos continúa, hasta que ella le pide que la ayude a conquistar a un hombre, algo a lo que accede, pero a cambio de hacerse pasar como su novia en una reunión familiar.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL HOMBRE EQUIVOCADO”

CAN YAMAN COMO ÖZGÜR ATASOY

El actor Can Yaman interpreta a Özgür Atasoy, un joven de clase alta que, aunque no lo necesite, trabaja como barman en su restaurante. Él tiene una vida alocada y no cree en el amor.

El histrión nació en Estambul el 8 de noviembre de 1989. Además de la actuación es modelo y abogado. Su carrera como actor comenzó en 2014, pero el éxito llegó en 2018 con el papel de Can Divit en “Pájaro soñador” (“Erkenci Kus” en su idioma original). Gracias a su interpretación en ella se hizo conocido internacionalmente y ganó siete premios.

ÖZGE GÜREL COMO EZGI İNAL

Özge Gürel da vida a Ezgi Inal, una joven romántica que suela con casarse y tener una familia, aunque eso le parece cada vez más imposible porque ha tenido relaciones que solamente la han lastimado.

La actriz nació el 5 de febrero de 1987 en Estambul. Inicialmente estudió negocios en la Universidad de Beykent, pero abandonó la carrera para tomar lecciones de actuación, que la llevaron a trabajar en cine y televisión. Siendo su primer papel en 2010 en “Kızım Nerede” como protagonista. Saltó a la fama con la serie “Cherry Season” y alcanzó su internacionalización con “Dolunay”.

Los actores turcos Can Yaman y Özge Gürel vuelven a protagonizar una nueva producción otomana, luego de "Dolunay" ahora estarán en "Bay Yanlis" (Foto: Gold Film)

El resto del elenco

Gürgen Öz como Levent Yazman

Fatma Toptaş como Cansu Akman

Suat Sungur como Ünal Yılmaz

Lale Başar como Sevim Atasoy

Cemre Gümeli como Deniz Koparan

Serkay Tütüncü como Ozan Dinçer

Sarp Can Köroğlu como Serdar Öztürk

Taygun Sungar como Soner Seçkin

Feri Baycu Güler como Nevin Yılmaz

Ece İrtem como Gizem Sezer

Anıl Çelik como Emre Eren

Kimya Gökçe Aytaç como İrem Doğan

El día en el que Özgür le dice a Ezgi que es una chica muy especial y cualquier hombre podría fijarse en ella, esto luego de encontrarla lamentándose por su mala suerte en el amor en "Bay Yanlis" (Foto: Gold Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “BAY YANLIS”?

“Bay Yanlis” se estrenó en FOX Turquía el 26 de junio de 2020, aunque aún no se sabe cuándo llega a Atresmedia. En esta serie turca, Can Yaman vuelve a trabajar con Özge Gürel, con quien protagonizó “Dolunay”. La noticia desató la locura de los seguidores de ambos histriones, convirtiéndose en la preferida de la audiencia otomana, así como de otras naciones.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS Y CAPÍTULOS TIENE “EL HOMBRE EQUIVOCADO”?

“El hombre equivocado” tiene una temporada de 14 capítulos. Su emisión original en Turquía se dio del 26 de julio de 2020 al 2 de octubre de 2020.

EQUIPO DEL “PAJARO SOÑADOR” ESTÁ DETRÁS DE “BAY YANLIS”

Detrás de esta producción turca, se encuentra parte del equipo de “Pájaro soñador”. Tal es el caso de los guionistas Banu Zengin Tak y Asli Zengin.

Özgür y Ezgi se dan cuenta de que lo que nació como un juego, poco a poco se está transformando en verdadero amor en "Bay Yanlis" (Foto: Gold Film)

¿POR QUÉ FUE CANCELADA “EL HOMBRE EQUIVOCADO”?

Aunque gozaba de gran cantidad de seguidores, “El hombre equivocado” fue cancelada y terminó tras 14 episodios, por lo que su final se precipitó. Esto luego de las críticas recibidas y los bajos niveles de audiencia en su país de origen.

Antes de que fuera dada de baja y los fuertes rumores de la cancelación, Can Yaman usó su cuenta de Instagram para pronunciarse. “Has sido un jardín lleno de vida y de color en un suelo árido, con piedras y sin agua”. Lo mismo hizo el director de la telenovela, Deniz Yorulmazer: “Gracias a todos los que han estado con nosotros desde el primer día. Con amor, todo el equipo”.

La noticia provocó la indignación del público y señalaron que sacarla del aire era una “falta de respeto” no solo a los actores sino a los televidentes turcos y de otros países.