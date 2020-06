“The King: Eternal Monarch” es un drama de fantasía histórico protagonizado por actores populares como Lee Min-ho (‘Boys Over Flowers’), Kim Go-eun (‘Tune in for Love’) y Woo Do-hwan ('Mad Dog '). Esta serie estrenó su primer capítulo el 17 de abril del 2020 para presentar episodios de dos en dos hasta llegar a su gran final con el número 16 el pasado 12 de junio del 2020.

Este ha sido uno de los programas más esperados de todo el 2020 por su increíbles casting y el tema que trata, pero en lugar de tener un estreno tranquilo el equipo de producción tuvo que tomar muchas medidas con el show por algunas controversias que generaron con sus espectadores coreanos.

Llegó al punto que incluso la Comisión de Comunicaciones de Corea emitió un aviso de alerta el 14 de mayo sobre la serie por los estereotipos de género que presentaba y el equipo tuvo que hacer una disculpa pública porque la serie se presentó en una época donde las relaciones entre Japón y Corea se tornaban delicadas.

Aún así, “The King: Eternal Monarch” se llevó un gran número de críticas positivas, pero sus fanáticos se han quedado un poco confundidos con el capítulo final. Por ello, en este artículo explicaremos qué sucedió con este final que se ha convertido en una verdadera montaña rusa de emociones para sus espectadores. Cuidado, más adelante habrán spoilers.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

La serie comienza con Lee Gon (Lee Min-ho), un emperador moderno del Reino de Corea, que intenta cruzar una barrera mágica hacia una realidad alternativa, donde la República de Corea existe en lugar del Reino. En su camino se encuentra con el detective Jung Tae-eul (Kim Go-eun), a quien reconoce porque encontró su tarjeta de identidad cuando asesinaron a su padre en su infancia.

El medio tío de Lee Gon, Lee Lim (Lee Jung-jin), fue quien asesinó al rey anterior, Lee Ho (el padre de Lee Gon), y este se esconde para reunir ejércitos mientras atraviesa los dos mundos paralelos para conquistarlos. Esta premisa al principio conflictiva se vuelve aún más compleja de entender por los matices de amor, traición de familia, asesinatos, doppelgangers de un universo paralelo y muchos otros elementos de la trama.

El último episodio 16 de “The King: Eternal Monarch” intenta resolver todas las líneas de argumento que se generaron en la serie, por lo que a muchos ha confundido. El capítulo comienza con el padre de Tae-eul preguntándose a dónde fue, solo para luego recibir un mensaje de texto de ella diciéndole que volverá tarde.

En realidad, quien envió el mensaje era Luna, que había reemplazado a Jeong Tae-eul por el momento. Además, se ve a Kang Hyeon-min llorando mientras dejaba ir a Tae-eul y escoltaba a Lee Lim para entrar en el reino intermedio. Ambos esperaban a que Lee Gon y Yeong cambien la historia en la noche de la traición.

Cuando Yeong y Lee Gon aparecen en el recinto del palacio, se deshacen de Seung-heon, el que dejó escapar a Lee Lim la otra vez. Lee Lim luego se las arregla para recoger el Manpasikjeok en su conjunto y la mitad del Manpasikjeok que está en el bolsillo de Lee Gon desaparece. Lo mismo le sucede al que Tae-eul que lo está sosteniendo dentro del reino.

Lee Lim entiende que su yo pasado se las arregla para apoderarse de todo el Manpasikjeok. Tae-eul dispara su arma, pero no funciona dentro del reino. Lee Gon entonces persigue a Lee Lim mientras Yeong se queda atrás. Él está gravemente herido y se lo ve sosteniendo al joven Lee Gon en sus brazos. Más tarde se esconde cuando llegan los guardias reales y queda inconsciente o parece que ha muerto.

Volviendo al presente, Hyeon-min le dijo a su madre que el verdadero Sin-jae está en el centro de atención, así que ella va a visitar a Sin-jae y culpa a Hyeon-min por lo que sucedió. Él se desanima, pero su madre más tarde lo sigue y le da un abrazo, diciéndole que él también es su hijo y se disculpa. Por otro lado, Lee Lim en el pasado logra convocar la puerta al otro mundo, pero Lee Gon lo corta desde atrás.

Este decapita a Lee Lim por ser un traidor y las semillas que Tae-eul tomó de Corea y las plantó en Corea del Sur finalmente brotaron. Al mismo tiempo, el actual Lee Lim intenta atacar a Tae-eul en el reino y esta vez logra disparar su arma. De repente, se hizo viento en el reino y las flores comenzaron a caer, lo que indica un gran cambio, posiblemente que el destino ha seguido su curso o que todo cambiará pronto.

En la siguiente escena, se ve al chico del yoyo que parece saber qué está pasando con los dos mundos. También existe una versión adulta de él y se la ve varias veces tanto en el Reino de Corea como en Corea del Sur. Parece ser que esta persona es una especie de deidad o una representación del destino. La escena termina cuando vuelve a jugar con el yoyo.

Lee Lim en el reino desaparece, lo que indica que Lee Gon logró reescribir la historia. En los próximos minutos, se ven las consecuencias de reescribir el pasado. Las huellas de Kang Hyeon-min en Corea del Sur desaparecen por completo, incluso de las fotos. Todas las acciones de Lee Lim, incluido su asesinato de Ji-hun y tantos otros, cambiaron como si él nunca se hubiera entrometido. También vemos a Lee Lim en Corea del Sur sobreviviendo y yendo al hospital.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

Los que queda del episodio muestra cómo cambió todo el mundo luego de re-escribir la historia. En la escena donde la madre de Hyeon-min intentó matarlos a ambos, Lee Lim ya no está allí. Sin embargo, el Príncipe Bu-yeong aparece y los consuela en su lugar. También vemos a Luna tratando de robar dinero de la tienda de la madre de Koo Soo-ryeong, pero es detenida por Soo-ryeong. A cambio, su madre le dio a Luna algo de dinero y comida, mostrando mucha compasión. Esto probablemente llevó a Luna a crecer de manera diferente.

De vuelta al presente en Corea del Sur, Tae-eul se despierta después de lo que sucedió en el reino. Se ve rodeada de espectadores públicos y se entera de que ha vuelto al presente. Sin embargo, el detective Hyeon-min ya no existe en el mundo, y todo ha cambiado desde este punto. Tae-eul conoce a Ji-hun un día, quien es el doble de Lee Gon, pero él claramente no la conoce. Como murió de Lee Lim anteriormente, ahora está vivo y también usa un uniforme.

Luego se ve al actual Lee Gon cruzando el otro reino para encontrar a Tae-eul en su caballo. Él intentó encontrarla muchas veces y llegó a mundos diferentes cada vez. Existen diferentes versiones de Tae-eul y ella que están en una profesión diferente cada vez, incluyendo ser soldado y una actriz que ganó el Gran Premio. En la siguiente escena, Tae-eul en el presente recibe una llamada diciendo que un vendedor de caballos está en su casa.

Ella se apresura a casa y finalmente ve a Lee Gon esperándola con las flores azules. Es similar a la escena en la que vino del futuro para encontrarse con ella con las flores, pero esta vez cambió un poco. Lee Gon se da cuenta de que es Tae-eul, pero esta vez está triste en lugar de feliz. Luego, se da cuenta de que ella retuvo su memoria, pero se saltó la explicación de lo que había sucedido.

Yeong también parece recordar todo, ya que probablemente vivió la noche de la traición. También se explica que Lee Gon regresó por Yeong después de matar a Lee Lim. Extraña a Eun-sup pero está bien con no volver a verlo. En el Reino de Corea, Kang Hyeon-min finalmente tiene una oportunidad con Luna. Ambos están en el departamento de policía y Luna no es un gran criminal esta vez, pero aún comete delitos menores. Ella visita la librería como se muestra en el CCTV de Lee Gon en un episodio anterior.

Otra revelación sorprendente es la relación de Luna con Soo-ryeong. Koo Soo-ryeong no es el primer ministro en esta línea de tiempo, sino una asambleísta. Fue encarcelada por soborno y lamenta no haberse convertido en primer ministro. Ella culpa a la ley por no dar inmunidad hacia ella. El oficial de la cárcel fue su asistente en la línea de tiempo anterior y ahora le está dando órdenes.

También se revela que posiblemente sea la hermana de Luna, ya que parecen referirse a la misma madre. El apellido de Luna también se muestra como Koo. Volviendo a la escena actual, Tae-eul y Lee Gon ahora se encuentran cada fin de semana y viajan al azar a través del tiempo y a diferentes mundos por diversión. En una ocasión, viajaron a la década de 2000 en el Reino de Corea y Tae-eul finalmente se encuentra brevemente con el Príncipe Bu-yeong.

Luego se la ve con Lee Gon teniendo sus propias bolsas de viaje en el otro reino. Tae-eul planea ir a muchos lugares a tiempo, incluida la dinastía Joseon. Volviendo a la línea de tiempo actual en el Reino de Corea, se ve que Kang Hyeon-min se ha convertido en un gran jefe o alguien con esa estatura. Eun-sup también está contento con su vida cuando muestra las fotos de sus hijos a sus compañeros de trabajo.

También parece estar saliendo o está casado con Na-ri según su llamada telefónica e incluso se encuentra con Lee Gon, pero no lo reconoce. El dúo “Lee Gon y Tae-eul” viaja accidentalmente al actual Reino de Corea y se encuentra con Yeong y los Guardias Reales. Ellos se colan en el palacio y se encuentran con la dama de la corte Noh nuevamente. Mientras intentan borrar las imágenes de CCTV para que no los encuentren, ven a Yeong a través de la cámara que parece tener una relación secreta con Myeong Seung-ah (el doble de Na-ri).

Volviendo al presente en Corea del Sur, Jangmi finalmente parece estar con el equipo de policía mientras detienen a un grupo de matones. Hyeon-min / Sin-jae ya no está con su equipo en esta línea de tiempo y es reemplazado por alguien más. En el Reino de Corea, el secretario Mo ahora es nombrado primer ministro en lugar de Soo-ryeong.

“The King: Eternal Monarch” termina con una foto de Tae-eul y Lee Gon tomados de la mano. La escena se convierte entonces en un par de manos mucho más viejas, lo que implica que envejecieron juntos atendiendo a sus trabajos de rutina durante la semana y los fines viajando a través del tiempo y el espacio a diferentes mundos.

