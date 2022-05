Son muy pocas las parejas que a pesar de haber sufrido una ruptura amorosa continúan apoyándose sin ningún tipo de condiciones. Este parece ser el caso de la reconocida actriz Elizabeth Gutiérrez y el actor William Levy quienes mantuvieron una relación de 19 años, pero que tras su separación algunos críticos acusaron al cubano de generar todo esto. Sin embargo, la también modelo salió en su defensa a través de las redes sociales.

William Levy es un reconocido actor que ha participado en distintas telenovelas que han tenido gran éxito en distintos países, mientras que Elizabeth Gutiérrez, además de también dedicarse a la actuación es una destacada modelo y empresaria muy reconocida.

Durante muchos años Elizabeth Gutiérrez y William Levy fueron una de las parejas más sólidas y famosas del ambiente artístico y producto de esa relación sentimental nacieron sus dos hijos Cristopher Alexander y Kailey Alexandra.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy son dos reconocidos actores que han participado en varias telenovelas (Foto: Elizabeth Gutiérrez/Instagram)

Su historia de amor inició en el 2002, cuando ambos participaron del reality “Protagonistas de Novela”, la producción de Telemundo que se hizo muy famosa por aquella época.

Pero todo llegaría a su fin en enero del 2022 cuando el actor William Levy anunció, vía sus redes sociales, que ambos habían decido tomar rumbos distintos. Pero lo que ha sorprendido a sus miles de fans es que pese a su separación, la actriz continúa siendo un gran apoyo para el artista cubano.

ELIZABETH GUTIÉRREZ Y SU GRAN APOYO A WILLIAM LEVY

Luego que William Levy anunciara a todo el mundo el fin de su relación sentimental con su entonces esposa y madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, el artista cubano recibió muchas críticas por parte de los fans quienes lo responsabilizaron de que su familia atraviese por esa situación.

A pesar que han pasado varios meses desde que la pareja decidió separarse, es la modelo y actriz Elizabeth Gutiérrez quien ha demostrado el gran apoyo que entrega a Levy e incluso lo defiende de las constantes críticas que recibe. Así lo dejo ver en una de sus publicaciones en Instagram que data de febrero del 2022.

La foto de Elizabeth Gutiérrez que acompañó su mensaje en Instagram (Foto: Elizabeth Gutiérrez/Instagram)

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres. Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos. No hay culpable en esta situación”, indicó.

Pero no solo eso, el mensaje de varias líneas, continuó donde asegura que seguirá apoyando al actor en todo momento.

“No me alegro de ataques a su persona, no lo agradezco. Es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él, amor, mucha salud, felicidad con o sin mi”, añade.

CÓMO TOMÓ ELIZABETH GUTIÉRREZ ESTA SITUACIÓN

La actriz Elizabeth Gutiérrez también usó sus redes sociales para expresarse de lo que opina de todo esto e indicó que esta no es una situación fácil el estar expuesto y, a la vez, oír diferentes versiones donde se ataca a su ex esposo.

“Sólo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad cómo pareja y ahí se va quedar con nosotros”, sentenció.

