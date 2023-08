“La Bichota” continúa con su gira por Estados Unidos y en una reciente presentación emocionó notoriamente a sus fanáticos que se hicieron presente en un concierto y a quiénes vieron las repercusiones por redes sociales. ¿El motivo? Karol G terminó en lágrimas. Conoce las razones que la pusieron así.

La cantaturoa de música urbana colombiana vive uno de sus años más prósperos a nivel profesional. Los sencillos que ha lanzado en este 2023 se han convertido rápidamente en hits -incluido la canción que compuso para la afamada película “Barbie”- y sus conciertos tienen en su gran mayoría “sold out”.

Justamente en uno de sus más recientes shows, la natural de Medellín vivió un momento bastante emotivo. En medio de su performance, la artista se quebró de la emoción y terminó en lágrimas.

KAROL G SE EMOCIONÓ EN PLENO CONCIERTO EN ESTADOS UNIDOS Y ACABÓ EN LÁGRIMAS

A través de videos de TikTok, fanáticos que asistieron a su concierto el 18 de agosto en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles dieron cuenta del momento en que Karol G se quebró de la emoción.

En determinado momento de su show, la sudamericana se quedó en silencio presenciando a su público mientre este coreaba “¡Bichota, bichota!”. Frente a tal muestra de cariño empezó a llorar de la emoción.

Segundos después, y cuando pudo hablar, les dijo “siempre me preguntaba cómo sería posible llegar a esto. Yo sé que dicen que soy una llorona, pero no me importa. Miren, ustedes, esto (señalando a su público)”.

“Les voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí, a mi familia, que me está acompañando en este tour, y a mis amigos”, añadió.

FEID Y LA FAMILIA DE KAROL G ESTUVIERON PRESENTES EN SU CONCIERTO

Precisamente, el mismo público también se dio cuenta de la presencia de Feid, su colega y compatriota y con quien sostendría una relación desde hace algunos meses, y la familia de “La Bichota”.

Nuevamente mediante videos sus seguidores mostraron las reacciones de “Ferxxo” y los progenitores de la artista durante el show de la colombiana.