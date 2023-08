Como bien sabemos, la colombiana Karol G atraviesa una de las mejores etapas de su carrera tras el éxito de su reciente disco llamado “Mañana Será Bonito”. Y es que la originaria de Medellín ha logrado consolidarse como la artista femenina en español más oída del planeta, por delante de nombres como Shakira, Rosalía o Natti Natasha. Sin embargo, existen internautas que aseguran que todo su apogeo se debe a presuntos pactos satánicos. ¿Será cierto eso?

Este 2023 es uno de los años más fructíferos en la carrera de Karol G. Y es que tras dar a conocer su flamante disco llamado “Mañana Será Bonito”, las muestras de amor hacia el colombiano Feid han logrado posicionarla entre las más oídas del habla hispana.

Es por ello que la intérprete de “Tusa”, “Provenza” y “TQG” decidió interactuar con sus fanáticos por medio de una dinámica de Instagram. De tal modo que la expareja de Anuel AA abrió la caja de preguntas y respuestas hacia sus millones de seguidores.

La colombiana se encuentra de gira en Estados Unidos (Foto: Karol G / Instagram)

Eso sí, la cantante colombiana jamás pensó que uno de sus seguidores se anime a hacerle una peculiar pregunta que la involucra con una secta satánica. ¿De qué se trata exactamente?

KAROL G Y LO QUE DIJO SOBRE LOS SUPUESOS VÍNCULOS SATÁNICOS

Carolina Giraldo Navarro fue cuestionada sobre los presuntos lazos que tiene con una secta satánica luego de publicar su canción “S91″, en donde habla de la capacidad que tiene de salir ilesa a cualquier situación. De tal modo que más de un seguidor suyo se ha quedado atónito con ese vínculo.

“Por favor aclara lo de ‘S91′, ¿es real que estás haciendo referencias satánicas?”, le preguntó uno de sus fanáticos a la “Bichota”. Ante ello, la originaria de Medellín decidió contestar con un extenso mensaje.

Y es que la autora de “Me porto bonito” aclaró que su letra se debe al amor y la fe que tiene en la religión que profesa. “Creo profundamente en Dios. Yo y toda mi familia. Creo en los milagros y en el buen actuar, en la vibra del universo y en la energía” .

Además, les pidió a sus fanáticos que dejen de vincularla con presuntos actos satánicos, pues tales vínculos no tienen ni pies ni cabeza. “Paren de esos cuenticos de que a la gente le va bien porque hicieron un pacto no sé con quién o porque pertenecen a un grupo raro de no sé qué”.

La colombiana Karol G respondió a un fanático luego de ser relacionada con presuntos lazos satánicos (Foto: Karol G/ Instagram)

Finalmente, la “Bichota” reiteró que el trabajo duro y los esfuerzos lograrán que el éxito se acerque a uno, alegando que el amor es algo necesario en la vida de uno. “A la gente que trabaja duro, que se esfuerza y que hace las cosas con amor le va muy bien en la vida”.

EL NUEVO ESTILO MUSICAL QUE ESTRENÓ KAROL G EN SU CANCIÓN “MI EX TENÍA RAZÓN”

Exhibiendo su voluntad de explorar territorios musicales novedosos, “Mi ex tenía razón” destaca por ser una pieza que no se inscribe en el género urbano habitual de Karol G, sino que se enraíza en el sonido característico del regional mexicano. ¿Cuál es la reacción de sus seguidores?

Karol G sacó otro disco llamado "Mañana Será Bonito (Bichota Season)" (Foto: Karol G / Instagram)

De acuerdo con los cientos de comentarios plasmados en su canal de YouTube, la incursión de Karol G en este género ha dejado a sus fanáticos gratamente complacidos. “Este nuevo álbum y Karol G en general, se sabe acomodar a cualquier ritmo que le pongan”, “Me parece excelente que Karol pruebe más ritmos y no solamente se quede en el reguetón”, “Gracias, Karol G, por esta hermosa canción, eres una reina que siempre está llenando de luz al mundo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

VIDEO RELACIONADO: